'후반기 단1승' LG 칼뽑았다! 1군 코칭스태프 대거 교체…김일경 QC·송지만 타격 → 김용의·윤진호·최경철 코치 콜업 [공식발표]

14일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시범경기. LG 송지만 코치가 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.14/

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[스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스는 선수단 분위기 변화를 위해 일부 코칭스태프의 보직 변경을 단행했다.

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LG는 27일 1군 수비와 타격, 배터리 등 야수 파트 코칭스태프에 적지 않은 변화를 줬다.

수비를 담당했던 김일경 코치가 QC 겸 수비코치를 맡고, 이전 주루-외야 수비를 담당하던 송지만 코치가 1군 타격코치로 보직을 변경한다.

퓨처스에서 수비를 맡았던 윤진호 코치가 1군 수비, 김용의 잔류군 타격코치가 1군 주루-외야 코치로 이동한다. 또한 퓨처스 최경철 코치가 1군 배터리 코치로 새롭게 합류한다. 퓨처스에는 정주현 코치가 작전 및 수비, 스즈키 코치가 배터리 코치를 맡는다. 김재율 타격코치는 잔류군으로 보직을 이동했다.

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LG 트윈스 코칭스태프 보직 변경 내용

'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 김재율, 모창민, 김용의 코치가 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

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김일경 (現 수비) → QC 겸 수비 코치

송지만 (現 주루 / 외야수비) → 1군 타격 코치

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윤진호 (現 퓨쳐스 수비) → 1군 수비 코치

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김용의 (現 잔류군 타격) → 1군 주루 / 외야 코치

최경철 (現 퓨쳐스 배터리) → 1군 배터리 코치

정주현 (現 퓨쳐스 작전) → 퓨쳐스 작전 및 수비 코치

스즈키 (現 1군 배터리) → 퓨쳐스 배터리 코치

김재율 (現 1군 타격) → 잔류군 타격 코치

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com