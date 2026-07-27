"우리 이정후 안팔아!" 타 구단들에게 선언, 이게 오히려 악재라고? 대체 왜

이정후. Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images 연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]샌프란시스코 자이언츠 구단이 사실상 이정후 트레이드 불가를 선언했다. 이정후의 이적은 성사되지 않을 전망이다.

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'USA투데이' 밥 나이팅게일 기자는 26일(이하 한국시각) "샌프란시스코 구단은 다른 구단들에게 우익수 이정후가 남는다고(Staying) 말하고 있다. 다만 동료 외야수인 엘리엇 라모스는 (타팀으로)이적할 수 있다"고 현재 막바지 트레이드 시장 분위기를 소개했다.

포스트시즌 진출이 물 건너간 샌프란시스코가 몸값 비싼 베테랑들을 트레이드로 팔고, 유망주들을 중심으로 리빌딩 체제에 들어갈 것이라는 것은 이미 기정사실이다. 버스터 포지 야구 운영부문 사장 역시 이 사실을 인정했다.

하지만 계획대로 되지는 않는 분위기다. 이제 트레이드 마감까지 며칠 남지 않았는데, 샌프란시스코는 고액 베테랑 판매를 성사시키지 못했다.

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가장 주목받았던 요소 중 하나는 이정후의 트레이드 여부였다. 현지 언론에서는 "이정후 역시 좋은 트레이드 매물이 될 수 있다. 올 시즌 타격에서 퍼포먼스도 좋고, 외야 보강을 원하는 팀들 입장에서는 공수 모두 보강할 수 있는 좋은 자원"이라고 평가했다. 'ESPN'을 비롯해 주요 매체들이 꼽은 FA 이적 후보 선수들 중, 샌프란시스코에서는 윌리 아다메스와 이정후가 1,2위로 꼽히기도 했다.

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그런데 나이팅게일 기자의 보도는 이 모든 예상을 뒤엎는다. 해석하면 이정후 트레이드에 대한 문의가 들어오면, 샌프란시스코 구단이 "이정후는 팔지 않는다"고 불가를 선언하고 있다는 것이다.

AFP연합뉴스

샌프란시스코는 이정후가 고액 연봉을 받고 있고, 앞으로도 큰 연봉을 지출해야 하지만 스타성과 가치를 높게 보고 있는 것으로 보인다. 현지 매체들은 "이정후는 베이 지역에서 많은 사랑을 받는 스타"라고 소개하고 있다. 팀내 유일한 한국인 선수이면서, 팀 동료들과 잘 어울리는 외향적인 성격인데다 스타성이 있는 이정후가 인정을 받고있다는 뜻이다.

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토니 바이텔로 감독 역시 최근 인터뷰에서 "이정후는 오늘 팬들을 위해 경기에서 모든 쇼를 보여줬다"며 극찬했고, 약점으로 꼽혔던 외야 수비 역시 "올해 우익수로 보여주고 있는 플레이들이 팀에 얼마나 좋은 영향을 미치는지 다시 보셔야 한다"며 높게 평가하고 있다. 구단 또한 이정후라는 상품이 가진 가치를 놓치고 싶지 않은 분위기다.

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물론 샌프란시스코 잔류가 무조건 이정후에게 긍정적인 것은 아니다. 샌프란시스코는 이정후를 영입한 후 한번도 포스트시즌에 진출하지 못했고, 문제는 이대로라면 내년에도 전망이 밝지 않다는 사실이다. 리빌딩 체제를 선언한다면, 내년에도 이정후 등 몇몇 주축을 제외하고는 젊은 선수들 위주로 경기를 풀어갈 가능성이 있고 그렇다면 우승에는 다시 더 멀어지게 된다.

일단 샌프란시스코는 '에이스' 투수 로건 웹과 핵심 타자 유망주 브라이스 엘드리지 그리고 이정후까지 3명은 트레이드 불가로 못을 박았다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com