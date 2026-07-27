"이제 다저스 말고 A's 응원해주세요" 박찬호는 왜 라스베가스로 갔나? 역사상 3번째 '선수 출신' 공동 구단주 되기까지 [삼성동현장]

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견에 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 가족과 함께 기자회견 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 박찬호, 애슬레틱스 구단주 존 피셔, 켄정, 애슬레틱스 마크 배다인 대표, 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

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[삼성동=스포츠조선 김영록 기자] "앞으로 (LA)다저스보단 (라스베이거스)애슬레틱스가 한국 국민들의 응원을 받는 팀이 되길 바란다."

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'코리안특급' 박찬호가 한국 출신 역사상 첫 메이저리그 구단주가 됐다.

박찬호가 대표를 맡은 투자 컨소시엄 '팀61'은 27일 서울 강남구 삼성동 웨스틴 서울 파르나스호텔에서 메이저리그 애슬레틱스(A's)와 전략적 파트너십을 맺는 컨퍼런스를 개최했다. 현재 새크라멘토에서 임시 연고지 생활중인 애슬레틱스는 오는 2028년 신구장 완공과 함께 새로운 연고지 라스베이거스로 이전할 예정이다.

박찬호 팀61 대표를 비롯해 존 피셔 애슬레틱스 구단주, 마크 데바인 애슬레틱스 사장, 할리우드 배우 켄 정이 함께 무대에 올랐다. 이들은 이날 컨퍼런스에 앞서 1주일간 잠실구장부터 박찬호의 고향 공주와 리틀야구 현장까지, 한국 곳곳을 두루 둘러봤다고.

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이날 행사에는 박찬호의 아내 박리혜씨와 두 딸, 절친 홍원기 두산 수석코치, 전직 메이저리거 송승준 등도 함께 해 자리를 빛냈다. 진행은 기자 출신 방송인 안현모가 맡았다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견에 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

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박찬호는 현역 시절 메이저리그 7개팀에서 뛰었다. LA 다저스(2번)를 비롯해 텍사스 레인저스, 샌디에이고 파드리스, 뉴욕 메츠, 필라델피아 필리스, 뉴욕 양키스, 피츠버그 파이리츠에 각각 몸담았다.

토론토 블루제이스(류현진)를 비롯해 피츠버그 파이리츠(박찬호 강정호 배지환 최지만), 미네소타 트윈스(고우석)까지, 역대 한국인 메이저리거들은 리그 내 스몰마켓 곳곳에도 족적을 남겼다.

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반면 애슬레틱스는 박찬호의 영역도, 역대 한국인 메이저리거가 뛰었던 팀도 아니다. 하지만 영화 '머니볼'을 통해 한국 야구팬들에겐 적잖이 친숙한 팀이기도 하다.

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박찬호는 이번 파트너십을 통해 애슬레틱스의 공동 구단주 중 한명으로 이름을 올린다. 구단주 수석고문(Senior Advisor)으로도 합류한다. '머니볼'의 전설 빌리 빈과 동일한 직책이다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 박찬호, 애슬레틱스 구단주 존 피셔. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

이날 박찬호는 자신을 가리켜 "메이저리그 역사상 3번째 선수 출신 메이저리그 구단주가 됐다"고 소개했다. 박찬호에 앞서 놀란 라이언이 텍사스 레인저스, 데릭 지터가 마이애미 말린스의 구단주를 역임한 바 있다.

은퇴 이후 박찬호는 처음 자신을 다저스로 영입했던 피터 오말리 구단주가 다저스 지분을 정리하고 샌디에이고로 옮겨감에 따라 샌디에이고 고문으로 활동해왔다. 하지만 마음 한켠에는 단순히 고문이 아닌 '구단주'의 꿈을 꿔왔다고 고백했다.

"메이저리그 구단주는 내 오랜 꿈이었다. 그동안 (내가 거쳤던)여러 구단에서도 많은 시도를 했다. 오말리씨가 날 이끌어줬고, 아시다시피 샌디에이고 고문도 했다. 하지만 이미 기존 팬베이스가 공고한 팀들은 지분을 내게 나눠주긴 어려웠던 것 같다. 선수 출신으로서 조언을 하고, 육성이나 코칭에 관여하는 건 가능했지만 구단 경영 참여는 허락받지 못했다."

애슬레틱스는 달랐다. 오랜 노력 끝에 오클랜드를 떠나 라스베이거스 이전을 허락받은 애슬레틱스는 박찬호가 펼친 적극적인 비전에 끌렸다. 박찬호는 "라스베이거스는 엔터테인먼트의 중심인 만큼, 한국과 워낙 밀접한 도시다. 한국 기업의 프로모션이나 이벤트에 내가 참여한 적도 있다"고 돌아봤다.

"피셔 구단주와 처음 만날 때 정말 어렵게 만났다. 원래 30분을 허락받았는데, 나는 TMT(Too Much Talker)니까, 2시간 동안 떠들었다. 요즘은 K브랜드의 밸류를 전보다 훨씬 인정받는 상황이라 설득력도 달랐던 것 같다."

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 켄정. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

박찬호는 "라스베이거스는 이제 미식축구(NFL) 아이스하키(NHL) 모터스포츠(F1)에 MLB까지 더해진, 스포츠와 관광이 더해진 글로벌 허브"라며 "이번 파트너십을 통해 단순한 투자가 아니라 한국 야구와 선수, 팬, 기업과 메이저리그를 잇고, 현재와 미래 세대를 연결하는 브릿지 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

이어 "내가 한국 최초 메이저리거가 된 건 기량이 아니라 인복 덕분이었다. 부모님부터 오말리 구단주와 토미 라소다 감독, 그리고 우리집 대장님(아내)과 두 딸까지, 모두가 지금의 박찬호를 만들어줬다"면서 "나 역시 마찬가지다. 내가 만든 장학재단과 리틀야구대회, 야구캠프를 통해 정말 많은 선수들에게 기회를 제공했다. 구자욱 서건창 문현빈부터 이정후 김혜성 김하성까지, 그 성장에 내가 조금이나마 도움이 되고자 노력해왔다"라고 강조했다.

"사람들이 '내가 LA에 있을 때'하면 다들 웃는다. 그땐 야구를 통해 한국을 세계에 알렸고, 많은 분들이 내 꿈을 함께 응원해줬고, 이제 내 차례다. 선수들에겐 더 많은 기회, 기업에는 더 큰 무대, 한국 야구에는 더 밝은 미래를 주고 싶다."

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 가족과 함께 기자회견 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

"애슬레틱스는 혁신을 두려워하지 않고, 성장에 도전하는 팀이다. 야구 산업은 경기만으로 성장할 수 없다. 좋은 컨텐츠, 문화, 기업이 함께 해야한다. 애슬레틱스가 그 플랫폼이 되겠다"면서 라스베이거스 신구장에 대한 한국 기업 및 스폰서십의 진출 가능성에 대해서도 연신 목소리를 높였다.

피셔 구단주는 "투자는 부차적인 문제고, 박찬호 대표가 공유해준 비전이 가장 중요하다. 애슬레틱스라는 브랜드를 함께 발전시킬 파트너를 만난 기쁨과 설렘이 가득하다"고 강조했다. 마크 데바인 애슬레틱스 사장도 "많은 메이저리거들과 만나왔지만, 박찬호의 진가는 눈에 보이지 않는 곳에서 드러난다. 남녀노소 가릴 것 없이 사인과 사진을 요청받아도 언제나 따뜻하게 받아주더라. 나도 이런 사람이 되고 싶다"며 거들었다.

"돌아보면 내 인생은 승리가 아닌 수많은 선택의 시간이었다. 앞으로 하고 싶은 일이 정말 많다. 한국 야구팬들이 파란색 다저스 모자 대신 녹색 애슬레틱스 모자를 쓰고 응원하는 날을 기대한다."

삼성동=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com