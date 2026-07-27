언론 인터뷰도 끊은 오타니, '괴로운 무릎' 후반기 타율 0.184에 홈런 실종...PCA에 역전당할 듯

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 27일(한국시각) 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠전 3회 도중 더그아웃에서 숨을 몰아쉬고 있다. AFP연합뉴스

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 지난 26일(한국시각) PNC파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠전에서 7회 투런포를 날리고 들어와 조나단 모타 코치의 환영을 받으며 포옹하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]오타니 쇼헤이가 구축해 놓은 내셔널리그(NL) MVP의 '아성'이 흔들리고 있다.

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어쩌면 그 주인공이 올해 바뀔 수도 있을 전망이다. 시카고 컵스 외야수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 공수주에서 탁월한 공헌도를 발휘하며 MVP 레이스에서 오타니를 앞지른 것으로 나타났다.

양대 WAR 부문서 PCA가 전체 1위를 질주 중이다. 26일(이하 한국시각) 현재 PCA는 bWAR 6.5, fWAR 7.0으로 두 부문서 압도적인 선두를 달리고 있다. 오타니는 bWAR 5.6, fWAR 5.8로 각각 2위에 랭크돼 있다. 두 선수의 차이가 점점 벌어지는 형국이다.

올스타 브레이크 때만 해도 오타니는 bWAR 6.0, fWAR 6.2로 두 부문서 1위를 달리고 있었다. 그러나 후반기 개막 후 1주일이 지나면서 PCA가 금세 역전에 성공한 모양새다. 오타니는 두 WAR 수치가 후반기 들어 감소했다.

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이유는 간단하다. 왼쪽 무릎 통증을 안고 있는 오타니는 투수로는 가동 중단 상태다. 올스타전을 포기하면서까지 무릎 회복에 힘썼던 오타니는 지난 24일 필라델피아 원정서 30개의 불펜피칭을 한 뒤 또 다시 무릎 통증을 호소했다. 후반기 첫 등판 일정을 아직 잡지 못하는 이유다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 27일(한국시각) PNC파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠전서 4회 3루타를 친 뒤 베이스를 돌고 있다. Imagn Images연합뉴스

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여기에 타석에서도 좀처럼 폭발력을 되찾지 못하고 있다. 오타니는 27일 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠전서 4타수 1안타 2삼진을 기록했다. 3-8로 뒤져 패색이 짙어진 9회 마지막 타석에서는 대타로 교체되기까지 했다.

후반기 9경기에서 홈런포를 단 한개도 쏘아올리지 못했다. 9경기에서 타율 0.184(38타수 7안타), OPS 0.483에 그쳤다. 시즌 타격 성적은 타율 0.282(373타수 105안타), 22홈런, 61타점, 66득점, 6도루, OPS 0.907이다. 0.9대의 OPS도 곧 무너질 조짐이다.

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데이브 로버츠 감독은 최근 "오타니는 물론 우리도 컨디션을 100% 확신할 때까지 마운드에서 던지는 걸 고려하지 않을 생각"이라며 "(무릎 상태가)100%가 아니다. 엊그제 불펜세션서 문제가 또 발생한 것 같다. 또 그런 일이 일어나지 않기를 바랄 뿐"이라고 했다. 감독이 컨트롤할 수 있는 부분이 아니다.

오타니 쇼헤이가 27일(한국시각) 메츠전서 1회초 2루타를 치고 나가 세리머니를 하고 있다. AP연합뉴스

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반면 PCA는 지난 26일 피츠버그 파이어리츠전서 홈런을 포함해 4안타를 몰아치며 주춤했던 타격감을 끌어올렸다. 후반기 9경기에서 타율 0.286(35타수 10안타), 2홈런, 7타점, 7득점, OPS 1.091을 마크했다. 시즌 성적은 타율 0.290(393타수 114안타), 23홈런, 60타점, 70득점, 53볼넷, 26도루, OPS 0.933이다.

지난해에 이어 두 시즌 연속 30홈런-30도루가 가능한 페이스다. 특히 중견수인 PCA는 수비에서 뛰어난 활약을 보여주고 있다. 수비 런밸류(Fielding Run Value)가 21로 전체 야수들 중 단연 1위다. OAA(평균이상아웃지수) 역시 20으로 1위를 달리고 있다. OAA 2위는 18을 마크 중인 캔자스시티 로열스 유격수 바비 위트 주니어다.

PCA는 지난해 NL 외야수 부문 골드글러브를 차지한 경력이 있다. 타격과 베이스러닝, 수비에서 메이저리그 최정상급 기량을 이어가고 있는데, 올해 커리어 하이를 찍고 있다고 보면 된다.

오타니가 1회초 중견수 쪽으로 2루타를 치고 있다. AP연합뉴스

그렇다고 PCA가 오타니에 완전히 역전했다고 보기는 힘들다. 그가 투타 겸업을 정상 가동하기 시작하면 분위기가 달라질 수밖에 없다. 관건은 무릎이다. 로버츠 감독은 이날 메츠전을 마치고 가진 뉴욕포스트와 인터뷰에서 오타니의 타격 부진에 대해 "무릎과는 상관이 없다. 타구의 질이 올스타 브레이크 이후 상당히 떨어졌다"고 했다.

이어 그는 "오타니 본인이 무릎이 타격에 영향을 주지는 않는다고 말했다. 난 오타니와 트레이닝 스태프가 말하는 바를 따를 수밖에 없다"면서 "휴식을 취한다고 타격이 나아지는 것도 아니다. 타격이 그의 건강을 해치지 않는 한 라인업에 계속 넣을 것"이라고 말했다.

상황이 이렇다 보니 오타니는 현지 언론들과의 접촉을 꺼리고 있는 것으로 알려졌다. 뉴욕포스트는 '오타니는 올스타브레이크 이후 기자들을 만나지 않고 있다'고 전했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com