[오피셜] '햄스트링 연속 이상' 김진욱, 이미 어제부터 안 아팠다 → 병원 검사 '완전 깨끗'

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 김진욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 김진욱이 햄스트링에 아무런 이상이 없는 것으로 나타났다.

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김진욱은 27일 부산 서면에서 좌우 햄스트링 정밀 검진을 실시했다. 롯데는 '양 쪽 모두 이상 없음 소견을 받았다'고 공식 발표했다.

김진욱은 최근 연속해서 햄스트링 이상 증세를 노출했다. 19일 대구 삼성전과 25일 부산 KT전에 근육 경련이 발생했다. 계획보다 일찍 마운드에서 내려왔다.

햄스트링 손상이라면 매우 심각한 문제다. 후반기는 물론 9월 아시안게임도 날릴 수 있다.

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하지만 단순 경련 증세였다. 흔히 '쥐가 났다'고 표현하는 뭉침 현상이다. 평소보다 근육 사용량이 늘어나면 종종 발생한다.

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올해 김진욱이 하체 사용법을 극대화하면서 퍼포먼스도 상승했는데 이에 따른 성장통으로 추측된다.

롯데 구단과 김진욱 본인은 이미 별 걱정을 하지 않았다는 후문.

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김진욱은 하루 휴식 후 달리기를 포함한 모든 훈련을 정상적으로 소화했다.

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김진욱은 올해 롯데의 토종 에이스로 거듭났다.

18경기 104⅓이닝 5승 5패 평균자책점 3.19을 기록했다.

롯데 관계자는 "김진욱은 정상적으로 훈련 소화하면서 컨디션 체크 및 충분한 수분 섭취 등 추적 관리할 예정"이라고 설명했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com