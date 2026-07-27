'韓 최초 수모' 왜 고우석 분노하나, 美 마이너 유니폼만 10개 묵묵히 견뎠는데…"신념 지켰다"

미네소타 트윈스 고우석. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "바닥에서 다시 야구를 시작해야 했을 때도 나는 그 신념을 지키며 야구를 해왔다."

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고우석(미네소타 트윈스)이 믿을 수 없는 징계에 분노를 감추지 못했다. 이물질을 사용한 부정 투구 논란의 중심에 선 가운데 고우석은 항소 절차를 밟을 것이란 뜻을 밝혔다.

미국 미네소타 지역 언론인 '파이오니어프레스'와 '스타트리뷴' 은 27일(이하 한국시각) 미국 메이저리그 사무국이 고우석의 10경기 출전 정지 징계를 확정했다고 보도했다.

미네소타 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 소속인 고우석은 지난 25일 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와 홈경기에 구원 등판하려는 과정에서 심판의 글러브 검사를 통과하지 못했다.

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미국 메이저리그와 마이너리그 심판은 2021년부터 불시에 투수의 손과 글러브, 모자, 벨트 등을 검사하고 있다. 과거 메이저리그 투수들이 회전수를 높이는 목적으로 파인 타르 등 이물질을 암암리에 사용하고 있다는 주장이 거세진 탓이다.

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메이저리그 사무국은 이물질 적발 시 즉각 퇴장을 명령하고, 10경기 출전 정지 처분을 내리도록 규정하고 있다. 메이저리그에서 관련 퇴장은 모두 8차례 있었다.

한국인 선수 최초로 고우석이 이물질 사용 징계를 받을 줄은 선수 본인도 몰랐다. 고우석의 손을 먼저 확인하던 심판은 글러브 안쪽을 살피다 멈칫했고, 이내 심판 3명이 모두 모여 토론을 시작했다. 상황이 심각해지자 브라이언 딘클먼 세인트폴 감독까지 나와 상황을 파악했다. 고우석은 억울한 표정으로 토론 과정을 지켜봤고, 3분이 넘는 회의 끝에 퇴장이 결정됐다.

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고우석의 글러브는 메이저리그 사무국으로 전달됐고, 이틀 뒤 징계가 결정됐다.

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고우석이 의도적으로 이물질을 사용할 이유는 없다. 고우석은 2024년 시즌을 앞두고 샌디에이고 파드리스와 2년 450만 달러에 계약하고 꿈의 무대로 향했지만, 올해 미네소타에서 메이저리그 마운드를 밟기까지 오랜 마이너리그 생활을 견뎌야 했다. 마이애미 말린스, 디트로이트 타이거스로 이적해도 기회는 없었다.

고우석은 샌디에이고 산하 더블A, 마이애미 산하 트리플A, 더블A, 싱글A+, 싱글A, 루키리그, 디트로이트 산하 트리플A, 더블A, 싱글A+, 미네소타 산하 트리플A까지 마이너리그에서만 유니폼 10개를 바꿔 입었다. 한국에서 마무리투수로 정점을 찍고도 3년 가까운 시간 마이너리그 여러 레벨을 거치며 고생한 선수가 갑자기 요행을 바란다는 게 말이 안 되긴 한다.

고우석은 징계가 결정되고 자신의 SNS에 "나는 살아오면서 단 한번도 부정한 방법으로 경쟁해야겠다는 생각을 해본 적이 없다. 야구를 하며 스포츠의 가장 중요한 가치가 공정함이라고 믿어왔고, 그 신념은 지금도 변함이 없다. 지난 시간 동안 마이너리그에서 기대만큼의 성적을 내지 못해 힘든 시간을 보내고 바닥에서 다시 야구를 시작해야 했을 때도, 나는 그 신념을 지키며 야구를 해왔다. 더 좋은 성적을 위해서 야구의 가치를 훼손하는 선택은 하지 않았다"고 주장했다.

항의하는 고우석. 사진=MiLB 중계 캡처

심판이 고우석(왼쪽)의 글러브를 검사하고 있다. 사진=MiLB 중계 캡처

그렇다면 심판진은 왜 이물질 사용을 의심한 것일까.

고우석은 "문제로 제기된 글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것이다. 어제(25일) 사용했던 글러브는 WBC부터 지금까지 매 경기 사용했던 글러브고, 경기를 진행하며 단 한번도 문제 제기를 받은 적도 없다. 또한 그것이 내 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신한다. 이물질이라 주장되었던 부분은 손톱으로 가죽을 아주 강하게 긁어내야 겨우 떨어질 정도로 굳어 있어서 제거할 수도 제거할 이유도 없는 부분이었다"고 해명했다.

고우석은 "나는 투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한번도 없다. 이 점은 분명하게, 그리고 자신 있게 말씀드릴 수 있다. 나는 내 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정"이라며 결백을 강조한 뒤 "응원해 주시는 팬분들께 걱정을 끼쳐드려 죄송하다. 항상 감사하다"고 했다.

미네소타는 지난 6일 디트로이트와 현금 트레이드로 고우석을 영입했다. 올해 미네소타의 불펜이 워낙 약해 카드를 늘리는 차원이었다. 고우석은 트레이드 이적 시 26인 로스터에 무조건 등록해야 하는 특별 조항을 발동해 메이저리그 데뷔에 성공했다. 트리플A 강등 전까지 4경기에서 4이닝, 8안타, 평균자책점 9.00을 기록했다.

고우석이 한번 더 메이저리그 마운드를 밟으려면 트리플A 강등 직후 경기 성적이 중요했는데, 뜻밖의 부정 투구 의혹으로 난감한 상황에 놓였다. 고우석과 같이 팀 내 입지가 좁은 선수들에게 10경기 출전 정지 징계는 너무도 치명적이다.

심판진과 세인트폴 감독까지 모여 고우석의 글러브를 확인하고 있다. 사진=MiLB 중계 캡처

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com