"우리는 이정후와 함께 갑니다" 속시원한 통보, SF 트레이드 전략 나왔다

이정후가 지난 26일(한국시각) LA 에인절스전에서 3회 우월 3점포를 터뜨리고 들어와 케이시 슈미트의 열렬한 환영을 받고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠가 이정후를 트레이드하지 않기로 방침을 확정한 것으로 알려졌다.

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USA투데이 밥 나이팅게일 기자는 27일(이하 한국시각) '샌프란시스코 자이언츠가 구단들을 상대로 이정후는 트레이드하지 않는다고 통보했다. 그러나 엘리엇 라모스는 트레이드할 것'이라고 전했다.

이정후 트레이드설은 지난달 중순부터 흘러나왔다. 포스트시즌을 사실상 포기한 샌프란시스코가 팀내 고연봉 야수들 중 한 두 명을 내다팔 것이라는 전망이 이어지면서 라파엘 데버스, 윌리 아다메스, 맷 채프먼과 함께 이정후가 언급된 것.

애초 이정후의 트레이드 가능성은 그리 높지 않았다. 그를 원하는 구단이 샌프란시스코가 만족할 만한 오퍼를 제시할 경우 트레이드 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 전망 정도에 그쳤다.

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이번 트레이드 불가 선언에는 이정후가 향후 샌프란시스코의 리빌딩 주축 멤버로 팀을 이끌어야 한다는 의미가 담겼다고 볼 수 있다.

이정후. Imagn Images연합뉴스

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현지 매체 뉴욕포스트는 이와 관련해 '이번 샌프란시스코의 트레이드 방침을 통해 잠재적 선수단 구성 멤버들과 로스터 개편에 사용할 선수들을 어떻게 분리하고 있는지 엿볼 수 있다'고 논평했다.

이정후는 2023년 12월 6년 1억1300만달러에 계약을 맺고 샌프란시스코에 입단했다. 올해가 메이저리그 세 번째 시즌으로 샌프란시스코는 그가 정상급 타자로 올라섰다는 판단을 하고 있다. 이날 현재 타율 0.302(361타수 109안타)는 전체 6위다. 6홈런, 37타점, 51득점, OPS 0.771은 팀내에서도 최상위권 공격 수치.

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뉴욕포스트는 '그의 낮은 삼진율(9.9%)과 수비력 향상은 자이언츠의 불안정한 라인업에서 믿을 만한 극소수의 타자로 만들었다'며 '그는 어제 경기에서 스리런 홈런을 포함해 2안타를 날리고 수비에서 몇 차례 멋진 플레이를 보여주며 자신의 가치를 증명했다'고 전했다.

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이정후는 지난 26일 LA 에인절스전에서 3타수 2안타 3타점을 올리며 9대2 승리를 이끌었다. 특히 수비에서 4회 덴저 구즈먼의 우월 2루타성 타구를 잡아내고, 6회에는 1루주자 놀란 샤누엘의 3루 진루를 막는 외야 보살도 선보였다.

26일(한국시각) LA 에인절스전에서 7회 팔꿈치에 사구를 맞고 있는 이정후. AFP연합뉴스

하지만 이정후는 이날 7회말 팔꿈치를 맞은 사구 후유증으로 인해 27일 경기에는 결장했다.

뉴욕포스트는 '이정후는 팀내 톱 유망주 브라이스 엘드리지, 에이스 로간 웹과 함께 트레이드 불가 선수로 분류된 것으로 알려졌다'면서 '자이언츠는 정규시즌 남은 두 달 동안 포스트시즌 경쟁을 벌이는 팀들에 도움을 줄 베테랑들을 포함해 남은 선수들 대부분을 놓고 트레이드 협상을 진행할 것'이라고 덧붙였다.

결국 샌프란시스코는 트레이드 데드라인(8월 4일)을 앞두고 예비 FA인 좌완 선발 로비 레이와 2루수 루이스 아라에즈, 그리고 데버스, 아다메스, 채프먼 등을 내보내는데 총력을 기울일 전망이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com