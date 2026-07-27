"플레이볼!" → 7타자 연속 K…'던지면 160㎞' 미즈, 또 대형사고 쳤다! "그냥 포수한테 던졌는데..."

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 단지 직구 하나일 뿐이다. 그런데 너무 빠르다.

Advertisement

올 시즌 내셔널리그 사이영상 강력 후보로 거론되고 있는 제이콥 미저라우스키(밀워키 브루어스)가 또 사고를 쳤다. 그는 27일(한국시각) 홈구장 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 콜로라도 로키스전에 선발 등판해 3회초 1사까지 7타자 연속 삼진을 잡았다. 3회초 1사후 트로이 존슨에게 중견수 뜬공으로 아웃을 잡아낸 뒤엔 5회초 1사까지 5타자 연속 삼진으로 아웃카운트를 뽑아냈다. 5이닝 1안타(1홈런) 무4사구 1실점. 미저라우스키의 호투 속에 밀워키는 콜로라도를 11대2로 대파했다.

MLB닷컴은 '이날 미저라우스키가 던진 83개의 공 중 59개가 스트라이크 콜을 받았다'며 '전체 투구 수의 80%에 해당하는 66개가 패스트볼이었으며, 모두 100마일(약 161㎞) 이상이었다. 이는 투구를 추적 기록이 시작된 이래 처음'이라고 소개했다. 미저라우스키는 지난달 13일 필라델피아 필리스전에서 58개의 직구가 모두 100마일을 넘긴 바 있다.

UPI연합뉴스

Imagn Images연합뉴스

이날 미저라우스키의 패스트볼 최고 구속은 104.7마일(약 168.4㎞)로 측정됐다. MLB닷컴은 '첫 이닝에서 세 타자 연속 삼진을 잡는 동안 직구 구속은 모두 102.9(약 165.6㎞)마일 이상이었다'며 '3회초 1사까지 7타자 연속 삼진을 기록하면서 구단 신기록을 갈아 치웠다'고 소개했다. 또 '미저라우스키는 4회말까지 12명의 타자를 상대해 삼진 11개를 잡아 1969년 디비전 시대 이후 4이닝 간 안타 없이 탈삼진 11개를 잡은 최초의 선수가 됐다'고 덧붙였다. 밀워키 유격수 쿠퍼 프랫은 "덕분에 훨씬 편했다. 더그아웃으로 뛰어 들어갔다가 다시 필드로 나오기만 하면 됐다. 가벼운 유산소 운동이 전부였다"고 미저라우스키의 투구에 흡족함을 드러냈다.

Advertisement

하지만 미저라우스키의 퍼펙트 행진은 5회초 1사후 끝났다. 콜 캐릭에게 뿌린 101.9마일(약 162㎞) 패스트볼이 좌월 솔로포로 연결되면서 콜로라도가 미저라우스키를 상대로 이날 기록한 유일한 안타와 타점으로 연결됐다. 미저라우스키는 퍼펙트 행진이 무산된 게 아쉽지 않느냐는 물음에 "그런 걸 생각할 겨를이 없다. 다음 타자만 걱정할 뿐이다. 언제든 예상치 못한 일이 벌어질 수 있다"고 말했다. 이날 자신의 탈삼진 기록에 대해선 "전혀 몰랐다. 단지 (포수인) 게리 산체스에게 열심히 공을 던졌을 뿐"이라고 덧붙였다.

Advertisement

이날 승리로 미저라우스키는 시즌 11승(4패)에 성공했다. 평균자책점 1.58, 탈삼진은 185개가 됐다. WHIP(이닝당 출루 허용률)는 0점대(0.75)를 유지했다.

AP연합뉴스

박상경 기자 ppark@sportschosun.com