'파격 트레이드 여파' KIA 세대교체 핵심이었는데, 자리 없어지나…기회는 여러 차례 있었다

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 윤도현이 타격훈련을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[스포츠조선 김민경 기자] "(윤)도현이 타격은 말할 게 없다."

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김도영과 함께 KIA 타이거즈 세대교체의 핵심이 될 줄 알았던 내야수 윤도현의 입지가 날로 좁아지고 있다. 2022년 2차 2라운드 출신인 윤도현은 입단 이후 줄곧 부상으로 기회를 잡지 못하다 지난해 드디어 가능성을 보여줬다. 40경기에서 타율 2할7푼5리(149타수 41안타), 6홈런, 17타점을 기록하며 올 시즌 이범호 감독의 구상에 포함됐다.

이 감독은 고심 끝에 올 시즌 주전 1루수로 윤도현을 기용하려 했다. 타선 강화를 위해서는 오선우가 우익수로 이동하고, 윤도현이 1루수를 맡는 그림이 더 낫다고 판단했다.

윤도현은 주전으로 도약할 절호의 기회를 살리지 못했다. 전반기 20경기에서 타율 1할5푼9리(44타수 7안타), 3타점에 그쳐 고개를 숙였다. 그럼에도 이 감독은 백업 내야수 가운데 윤도현만큼 칠 수 있는 선수가 없다고 판단, 윤도현에게 계속 기회를 줬으나 응답하지 않았다. 그사이 1루수 박상준이 급성장하면서 윤도현도 서서히 잊혔다.

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이 감독은 지난 21일, 후반기 시작 후 처음 윤도현을 1군에 등록했다. 박민이 허리 부상이 있어 이탈하기도 했고, 도저히 대타감이 없었다. 변우혁이 기대 이하였던 터라 결국 윤도현에게 다시 기회가 왔다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 5회말 1사 1루 윤도현이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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윤도현은 타석에서 괜찮은 결과를 냈다. 후반기 3경기에서 타율 3할(10타수 3안타), 1홈런, 1타점을 기록했다.

윤도현이 희망을 품을 새도 없이 KIA는 트레이드를 단행했다. 지난 23일 한화 이글스에 투수 이형범을 내주고, 내야수 하주석을 영입했다. 하주석을 유격수와 2루수로 고르게 기용하며 내야를 강화하겠다는 계산이었다. 하주석의 수비보다는 타격에 더 기대를 건 영입이기도 했다.

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하주석이 합류하면서 자연히 윤도현이 설 자리는 좁아졌다. 트레이드 강수를 던진 KIA는 당연히 하주석을 중용할 것이고, 베테랑 김선빈도 하주석과 경쟁을 받아들여야 했다. 하주석은 KIA 이적 후 출전한 2경기에서 모두 안타를 생산하며 빠르게 안착하는 모습을 보여줬다.

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구단은 지금부터 윤도현의 행보에 더 주목할 듯하다. 하주석의 등장으로 사기가 꺾인다면, 구단이 기대했던 유망주로만 남을 것이다. 이런 상황에서도 계속해서 자신의 가치를 어필한다면 이 감독의 새로운 구상에 포함될 수도 있다. 올해는 유격수와 2루수, 1루수가 계속 유동적이었다면, 내년에는 김도영이 유격수로 전환할 예정이라 3루가 무주공산이 된다. 아직 1군에서 입지가 좁은 윤도현은 계속해서 자신의 가치를 어필할 방법을 찾아야 한다. 벌써 입단 5년차. 타격 재능 하나로 생존하기는 쉽지 않다는 것을 이미 뼈저리게 느꼈다. 구단이 하주석을 2루수로도 쓸 구상으로 트레이드 버튼을 누른 것을 윤도현은 무겁게 받아들여야 한다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 5회말 1사 1루 윤도현이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com