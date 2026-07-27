'강백호 부상 이탈' 주장이 마침내 돌아온다→日 단기 유학 좌완도 합류 예정…황영묵·이교훈 엔트리 말소

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회말 2사 1루 한화 채은성이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 캡틴이 드디어 돌아온다.

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한화는 경기가 없는 27일 엔트리 조정을 했다. 내야수 황영묵과 투수 이교훈이 말소됐다.

'주장' 채은성과 '일본 유학생' 권민규를 등록하기 위해 자리를 마련했다.

올 시즌 28경기에서 타율 2할4푼5리 2홈런 12타점 OPS(장타율+출루율) 0.646의 성적을 기록한 채은성은 지난 5월6일 좌측 쇄골 염증으로 1군 엔트리에서 제외됐다.

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약 한 달 정도 재활을 한 채은성은 지난달 22일 퓨처스리그에서 첫 실전을 소화했다. 복귀에 속도가 붙는 듯 했지만, 28일 고양 히어로즈전 이후 통증이 재발했다.

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실전 경기 출전을 멈춘 채은성은 지난 23일부터 다시 경기를 소화하기 시작했다. 25일 서산 LG전에서 홈런을 치는 등 복귀 채비를 마쳤다.

한화는 '4번타자' 강백호가 외복사근 부상으로 자리를 비운 상태다. 채은성은 시즌 출발은 좋지 않았지만, 쇄골 통증을 치료한 뒤에 홀가분하게 경기를 준비하게 됐다. 지난해에도 시즌 초반은 좋지 않았지만, 타율 2할8푼8리 19홈런을 기록하는 등 핵심타자로 활약하기도 했다. 채은성의 복귀는 타선을 조금 더 짜임새 있게 만들어줄 전망이다.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 한화 권민규가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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'일본 단기 유학'을 다녀온 좌완 투수 권민규도 1군에 등록될 예정이다.

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권민규는 김서현과 함께 지난 7일 일본으로 떠나 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩'에서 투구 매커니즘을 교정했다. 지난해 김진욱을 비롯해 올해 KIA 이의리 홍민규 김시훈 강효종 등이 이곳의 훈련을 받았다.

권민규는 입단 당시부터 뛰어난 제구력이 무기였다. 그러나 강력한 구위가 아쉽다는 평가였고, 일본에서 한 차례 변화된 훈련을 체험하게 됐다.

권민규와 김서현은 20일 간의 일정을 마치고 26일 돌아왔다. 이 중 권민규가 먼저 1군에 등록돼서 그동안의 성과를 점검하게 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com