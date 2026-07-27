이제 야구 좀 되나 했는데...키움 너무 아쉽다, '최강 파워' 히우라 결국 엔트리 말소

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 10회초 2사 2루. 구자욱의 큼지막한 타구를 잡아내며 어깨 부상을 당한 키움 히우라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 김용 기자] 이제 야구 좀 되나 했는데...

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키움 히어로즈 외국인 타자 히우라가 결국 엔트리에서 말소됐다.

키움은 경기가 없는 27일 히우라와 최재영을 2군으로 보냈다.

히우라가 어떻게 될 지가 관심이었다. 외국인 타자 브룩스의 대체 선수로 KBO리그에 입성한 히우라. 엄청난 파워로 관심을 받았다. KBO리그 입성 초기에는 정확성은 떨어졌지만, '맞으면 넘어가는' 힘에 상대 팀들 경계가 늘기 시작했다.

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리그에 적응하고, 키움이 데이비슨을 영입하며 두 명의 외국인 타자를 가동하자 히우라의 위력이 더해지기 시작했다. 최근 10경기 타율 3할2푼5리 2홈런 8타점. 중심에서 히우라, 데이비슨이 해결을 해주자 키움의 경기가 풀리기 시작했고 꼴찌팀 승수가 늘어나기 시작했다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. 키움 히우라가 NC 구창모 볼을 파울 커트하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

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키움은 한화 이글스와의 후반기 첫 4연전 3승1무에 1승2패를 기록했지만 지난 주중 선두 삼성 라이온즈와 대등한 싸움을 했다. 그리고 주말 KIA 타이거즈를 만나 2승1패 위닝시리즈를 장식했다. 베테랑 안치홍은 "데이비슨이 오며 히우라, 데이비슨이 해결을 해주고 접전에서 승리를 하니 팀 분위기가 달라졌다"며 후반기 돌풍을 예고했다.

하지만 히우라가 당분간 경기에 나설 수 없다. 히우라는 삼성 3연전 마지막 경기에서 구자욱의 타구를 그림같은 캐치로 잡아냈는데, 이 과정에서 펜스에 부딪히며 오른쪽 어깨 견쇄인대 미세 손상 판정을 받았다. 키움은 당초 큰 부상이 아니라고 판단해 히우라를 광주에 동행시키고 경기 출전을 위해 상태를 살폈지만, 부상 증세가 호전되지 않았다. 설종진 감독은 26일 KIA전을 앞두고 "서울에 올라가 체크 후 엔트리 말소 여부를 결정하겠다"고 했는데 결국 엔트리에서 빠지게 됐다.

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키움 관계자는 "주말 동안 회복이 되지 않았다. 당분간 부상 치료에 집중할 예정"이라고 밝혔다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com