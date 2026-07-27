BTS 슈가 대신 투자자 대표? 박찬호마저 압도한 할리우드 TMT 존재감…'라스베이거스'와 딱맞네 "내겐 일생일대의 기회" [삼성동현장]

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 켄정. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 켄정. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 박찬호, 애슬레틱스 구단주 존 피셔, 켄정, 애슬레틱스 마크 배다인 대표, 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

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[삼성동=스포츠조선 김영록 기자] "한국은 내 고향이다. 아버지는 인천, 어머니는 울산, (이번 컨소시엄은)내겐 일생일대의 기회라고 생각했다."

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물만난 '투머치토커(TMT)'는 현장을 압도했다. 하지만 '할리우드 명예의거리'에 이름을 올린 대배우의 존재감도 그에 뒤지지 않았다.

27일 서울 삼성동 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 열린 투자 컨소시엄 '팀61'과 메이저리그 구단 애슬레틱스의 전략적 파트너십 컨퍼런스 현장의 주인공은 단연 박찬호였다.

현장에는 박찬호 외에도 존 피셔 애슬레틱스 수단주, 마크 배다인 애슬레틱스 대표가 함께 했다. 하지만 한국인 최초 메이저리거, 빅리그 124승의 레전드이자 컨소시엄의 얼굴답게 타의 추종을 불허하는 압도적인 '토크량'을 뽐냈다.

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질문 역시 대부분 박찬호에게 집중됐다. 박찬호는 "메이저리그 구단주가 되는 건 내 오랜 꿈이었다. 다만 이번 파트너십이 경영권을 가질 정도의 힘은 안되고, 구단주 보좌(Senior Advisor)를 하면서 구단 경영이든 선수 육성이나 스카우트든 전보다는 좀더 영향력 있는 어드바이스를 할 수 있게 됐다. 물론 한국 선수 영입이나 한국 기업과의 파트너십에도 힘쓸 것"이라고 강조했다.

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'팀61'은 박찬호를 중심으로 구성된 투자자그룹으로, 애슬레틱스에 총 7000만 달러(한화 약 1028억 원) 규모의 투자를 진행하기로 했다. 이미 5500만 달러의 투자가 완료됐고, 나머지 1500만 달러 규모는 MLB 사무국 승인을 기다리고 있다.

'팀61'에는 이날 무대에 함께 한 데뷔 29년차 할리우드 배우 켄정을 비롯해 역시 할리우드 배우인 대니얼 대 킴, 그리고 그룹 방탄소년단(BTS)의 슈가도 투자자로 참여한 것으로 알려져있다.

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이날 박찬호는 빅히트-하이브 대표이사 출신인 윤석준씨를 가리키며 "투자자로도 참여하셨고, 해외 비즈니스 경험이 풍부하신 분이다. 애슬레틱스와의 비즈니스 전반을 맡아주실 것"이라고 소개했다. 다만 슈가의 참여 여부를 묻는 질문에는 "개인적인 일이 있어 이날 자리에 참여하진 못했고, 아직 남은 절차가 있다"며 말을 아꼈다.

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켄정은 이날 행사 현장에서 짧게나마 박찬호를 압도하는 존재감을 뽐냈다. 대배우답게 유쾌하면서도 한편으론 진지하게 현장을 휘어잡는 무대 장악력이 돋보였다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 켄정. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

켄정은 영화 '행오버'의 미스터 차우, '트랜스포머3'의 제리왕, 주연-극본-기획을 도맡았던 TV시리즈 '닥터 켄'의 주인공으로 이름을 알렸다. 국내 팬들에겐 아주 친숙할 정도는 아니지만, 역대 2번째로 2024년 할리우드 명예의 거리에 입성한 한국계 배우일 만큼 현지에서 탄탄한 입지를 가진 대배우다.

배우 뿐 아니라 '슈퍼배드'. '마다가스카의 펭귄', '톰과 제리', 'K팝 데몬헌터스(이하 케데헌)' 등에 성우로도 폭넓게 참여한 레전드다. 지금은 배우 겸 코미디언의 길을 걷고 있지만, 한때 의사였고 지금도 의학 공부를 게을리하지 않는다는 엘리트 두뇌의 소유자이기도 하다.

박찬호-존 피셔 애슬레틱스 구단주-마크 바데인 애슬레틱스 사장과 함께 무대에 오른 켄정은 질의응답에 앞서 인사말을 해달라는 요청에 뿌듯함과 긴장감이 가득한 폭풍같은 속내를 쏟아냈다.

"박찬호 대표가 내게 '투자해달라'고 했을 때, 이건 일생일대의 기회라고 생각했다. 진심으로 감사드린다. 난 아버지는 인천, 어머니는 울산 출신인 한국계 미국인이다. 내 고향 한국에 오게 되서 기쁘고, 최초의 코리안 메이저리거 박찬호 대표와 함께 하게 돼 더욱 기쁘다."

켄정은 "메이저리그의 장벽을 허문 남자와 함께 할 기회였고, 한국 야구와 메이저리그의 관계를 공고히 한다는 의미도 놓치고 싶지 않았다. 새로운 세대의 한국 선수들을 길러내는 글로벌 플랫폼을 구축하는 과정이기도 하다. 야구팬에겐 두번 다시 없을 기회다. 아마 윤석준 대표나 대니얼 대 킴 같은 분들도 공감한 지점일 것"이라며 "존 피셔 구단주의 추진력에도 감사드린다"고 강조했다.

"아시다시피 '케데헌'을 거쳐 이렇게 스포츠 분야에 투자하게 됐다. 사실 난 오늘 초대받지도 않았는데, 엉덩이를 들이민 입장이다. 그런데 이렇게 무대까지 오르게 되서 말할 수 없이 기분이 좋다. 지금 나는 엄청나게 성공한 남자다."

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 켄정. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

거침없는 속내를 쏟아낸 켄정은 "사실 지금 Q&A 시간"이라는 MC 안현모의 말에 뒤늦게 당황해하며 웃었다. 엄청나게 쌓인 양의 대화를 한큐에 풀어낸 통역사의 압도적인 실력에는 좌중이 탄성을 터뜨렸다.

박찬호는 "오늘의 주인공은 통역사분이 아닌가 싶다. 이걸 하나도 안 빼놓고 다 받아적어서 통역해주셨다"며 껄껄 웃은 뒤, "켄정은 정말 유쾌한 분이고, 나 못지 않은 TMT다. 원래 의사였는데, 평생의 꿈이었던 배우와 코미디언에 도전하셨다. 역시 의사인 아내가 꿈을 이룰 수 있도록 도왔다고 하더라"고 거들었다.

라스베이거스에 짓고 있는 애슬레틱스 신구장 이야기가 나오자 켄정이 다시금 마이크를 잡았다.

그는 "박찬호 대표와 존피셔 구단주가 첫 만남 때 2시간 동안 이야기를 나눴다고 하는데, 나도 지금 그렇게 해야 정상인데 자제하고 있다"며 활짝 웃었다.

이어 "내 지분은 구단 경영에 참여할 정도는 안되지만, 새 구장의 핫도그 판매대 경영에 참여할 정도는 된다"면서 "난 야구를 보는 한편으로 먹고 싶은 만큼, 배가 터지도록 핫도그를 먹을 예정"이라고 덧붙여 좌중을 웃음으로 물들였다.

피셔 구단주는 "한국 선수도 영입하고 싶고, 한국에서의 경기도 진행하고 싶고, 또 라스베이거스로 초청도 하고 싶다. 또 한국 야구 특유의 열정적인 응원에 대해서도 알리는 기회가 될 거다. 이번에 삼성-두산 잠실 경기를 직관했는데, 스포츠 관계자라면 누구나 갖고 싶을 그런 모습이었다. 라스베이거스에서도 이런 모습을 보여드리고 싶다"고 강조했다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 가족과 함께 기자회견 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

삼성동=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com