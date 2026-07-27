페덱은 성공했다, 이번에는 아시아쿼터?…초구 사구 충격 교체→엔트리 말소, 교체 수순 향하나

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 삼성 미야지가 두산 강승호와 승부에서 던진 초구 직구가 사구로 연결되자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈의 미야지 유라(27)가 결국 엔트리에서 빠졌다.

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삼성은 경기가 없는 27일 1군 엔트리에서 미야지를 말소했다.

미야지는 지난 26일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에 8회말 시작과 함께 올라왔다.

첫 타자 강승호에게 던진 직구가 어깨 부분에 맞았다. 머리에 맞았다고 판단한 심판은 '헤드샷 규정'에 의한 퇴장을 내렸다. 그러나 곧바로 '헤드샷'이 아님을 인지했고 퇴장을 번복했다.

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삼성 벤치는 투수 교체를 강행했다. 좌완 이승현을 마운드에 올렸다.

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미야지는 올 시즌 36경기에 나와 1패 3홀드 평균자책점 5.87의 성적을 남겼다. 최고 158㎞의 빠른 공을 던지는 미야지는 지난해 일본프로야구(NPB) 2군에서 9이닝 당 탈삼진 11.2개를 기록하며 타자 친화적인 라이온즈파크에서 성공할 수 있을 것으로 기대됐다. 그러나 제구가 안정적이지 않아 고전하는 일이 많았다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 미야지가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

지난 22일 키움전과 24일 두산전에서 1이닝 무실점으로 호투를 펼치며 반등세를 보여줬지만, 1구 교체와 함께 엔트리에서 말소됐다.

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삼성은 최근 새로운 외국인선수 덕을 톡톡히 봤다. 맷 매닝이 부상으로 빠진 가운데 잭 오러클린이 단기 대체 외국인선수로 왔다. 오러클린이 17경기 5승5패 평균자책점 4.86으로 준수한 모습을 보여줬지만, '윈나우'를 선언한 삼성은 메이저리그에서 활약하고 있던 크리스 페덱을 영입했다.

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후반기 합류한 페덱은 2경기에서 2승무패 평균자책점 1.50으로 안정적인 피칭을 펼쳤다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

이런 가운데 아리엘 후라도가 어깨 부상으로 빠지게 되면서 단기 대체 외국인선수로 오스틴 보스를 영입했다. 오스틴은 지난 26일 두산전에서 데뷔전을 치러 5이닝 2실점을 기록했다. 일단 급한 불은 끄게 된 셈이다.

두 명의 외국인 투수가 새로운 활력소가 됐다. 미야지가 반등을 하든, 새로운 아시아쿼터 선수가 오든 우승에 도전하는 삼성으로서는 강력한 아시아쿼터가 마지막 조각으로 남게 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com