왜 최형우 앞에서 후회할 일을 했을까 → 삼성 팬들도 이해할 듯. '인성도 합격' 국대 1선발 "약간 나도 모르게 그만.."

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 과거 '과도한 세리머니'는 자제하는 게 불문율이었다. 상대를 자극하지 말자는 의도다. 홈런을 때리고 방망이를 크게 내던지면 투수를 향한 모욕으로 간주했다. 빈볼로 응징하곤 했다.

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시대가 바뀌었다. 방망이 던지기는 볼거리 중 하나로 자리잡았다. 야구의 본고장 메이저리그에서 조차 '배트플립'에 관대해졌다. 이와 함께 투수의 포효도 널리 정착했다. 극적인 위기를 막아낸 투수가 마운드에서 환호하는 모습은 이제 흔히 볼 수 있다. 오히려 그냥 내려가면 심심하다.

하지만 곽빈(두산)은 아차 싶었다. 워낙 대선배 앞에서 과한 행동을 했다고 생각한 모양이다.

곽빈은 지난 26일 잠실 삼성전 선발 등판, 6이닝 무실점 호투했다. 2-0으로 앞선 6회초 2사 주자 없는 상황에서 최형우를 상대했다. 2스트라이크에서 113구째 157㎞ 강속구가 바깥쪽 높은 코스에 꽂혔다. 최형우의 방망이가 헛돌았다. 곽빈은 두 주먹을 불끈 쥐고 열정적으로 환호했다. 두산은 7대0으로 이겼다. 삼성에 2연패 끝에 홈 3연전 싹쓸이를 막아냈다.

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경기 후 곽빈은 "지금 후회하고 있어요"라며 이마를 짚었다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6이닝 무실점 호투를 펼친 두산 선발 곽빈이 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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2002년 데뷔한 최형우는 리그 최고의 맏형이다. 1999년에 태어난 곽빈은 까마득한 후배.

곽빈은 "그냥 했으면 안 됐다. 너무 좋아서 했다. 팀이 연패 중이었다. 그냥 제 의지를 보여주고 싶었다. 나도 모르게 나왔다. 타석에 베테랑 최형우 선배님이 계셨다. 하고 바로 후회했다"며 감정 표출이 너무 격하지 않았나 돌아봤다.

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경기 흐름과 맥락을 살펴보면 충분히 나올 법한 행위였다. 두산은 이미 24일 25일 무릎을 꿇어 안방에서 3연패 위기에 몰렸다. 특히 24일에는 막내 선발 최민석이 10실점으로 자존심을 구긴 상태. 곽빈은 5회까지 벌써 94구를 던져 투구수도 한계에 도달했다. 6회 김성윤-구자욱-최형우로 이어지는 험난한 타순이었기 때문에 곽빈이 무거운 짐을 해결해야 했다.

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곽빈은 까다로운 첫 타자 김성윤을 6구 승부 끝에 2루 땅볼 처리했다. 삼성 간판타자 구자욱을 잡아내는 데에 공을 10개나 던졌다. 투구수가 110개에 도달했다. 여기서 최형우와 승부에서 졌다면 투구수는 투구수대로 불어나고 6회 2사에 주자를 남긴 상태에서 불펜투수에게 바통을 넘겨야 했을지도 모른다.

곽빈은 에이스다웠다. 끝까지 힘을 쥐어 짜냈다. 마지막으로 던진 공까지 157㎞가 찍혔다. 여기서 평정심을 유지할 수 있다면 오히려 '안 기쁜가' 궁금증을 유발했을 터였다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 승리한 두산 곽빈, 김원형 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

곽빈은 "5회 끝나고 정재훈 투수코치님께서 이미 1이닝 더 간다고 말씀을 해주셨다. 내가 길게 가줘야 우리 필승조들이 수월하게 막을 수 있다는 생각으로 올라가서 던졌다"고 책임감을 내비쳤다.

이날 호투로 곽빈은 19경기 109이닝 9승4패 평균자책점 2.64를 기록했다. 임찬규(LG) 올러(KIA) 최민석(두산)과 다승 공동 1위로 올라섰다. 평균자책점은 올러(2.73)을 제치고 2위. 1위 최민석(2.49)을 바짝 추격했다. 탈삼진은 128개를 적립해 2위 올러(115개)와 거리를 벌렸다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com