김진욱 햄스트링 미스터리? → 완전히 깨끗한데 '반복 경련' 도대체 무슨 일일까

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회말 1사 1루. 마운드를 내려오는 롯데 선발 김진욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 김진욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 좌완 에이스 김진욱이 두 경기 연속 햄스트링 이상 증세 때문에 교체됐다. 검진 결과는 이상 무. 그런데 왜 같은 증상이 반복적으로 나타났을까?

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롯데는 27일 '김진욱이 양쪽 햄스트링 모두 이상 없음 소견을 받았다. 훈련을 정상 소화하며 면밀하게 추적 관리하겠다'고 공식 발표했다.

일단 다행이다. 로테이션도 건너뛰지 않는다. 경미한 부상 수준도 아닌 단순 근육 경련이다.

그래도 의문은 남는다. 햄스트링은 요즘 부상 단골손님이다. 툭하면 다치고 만성으로 악화될 위험이 높은 대단히 민감한 부위다. 한 번 손상되면 2개월은 기본인 데다가 재발이 잦다.

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위험 신호로 해석하기 쉽다.

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김진욱은 19일 대구 삼성전과 25일 부산 KT전에 근육 경련이 발생했다. 이전 등판은 9일 부산 KIA전이었다. 충분히 쉬고 던졌는데 그렇게 됐다.

하지만 롯데는 내부적으로 오히려 긍정적인 현상으로 바라보고 있다. 근육 사용량이 평소 보다 훌쩍 증가하면 경련이 일어난다. 소위 '쥐가 난다'는 증세다. 김진욱이 하체 근육을 극대화해서 투구폼에 적용하고 있다는 뜻이다.

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실제로 김진욱은 올 시즌 잠재력을 완전히 만개했다. 김진욱은 강릉고 야구천재였다. 초고교급 특급 좌완으로 칭송을 받았다. 2021 신인드래프트 2차 전체 1순위를 예약하며 이름을 떨쳤다. 하지만 프로에 와서 높은 벽을 실감했다. 김진욱은 2021년부터 작년까지 136경기(선발 31회) 13승 18패 16홀드 평균자책점 6.40을 기록했다. 5년 동안 평균자책점이 5점 밑으로 떨어진 적이 없었다. 2026년 비로소 김진욱은 자신의 재능을 증명했다. 18경기 104⅓이닝 5승 5패 평균자책점 3.19다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 6회 2사 2,3루 KIA 아데를린을 범타 처리한 롯데 선발 김진욱이 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 8회초 KIA 박재현의 기습 번트 때 롯데 김진욱이 포구 직후 송구를 포기하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

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가장 큰 변화는 구속 증가와 체인지업 완성이다. 패스트볼 스피드가 예년보다 3㎞가 늘었다. 김진욱은 올 시즌 패스트볼 146㎞~148㎞을 꾸준히 유지한다.

김진욱은 주요 원동력 중 하나로 투구폼 변화를 꼽았다. 김진욱은 올해 스프링캠프를 떠나기 전 일본 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩' 유학을 다녀왔다. 일본 투수들의 구속 혁명을 주도한 바이오 메카닉의 성지로 여겨지는 곳이다. 김진욱은 "제가 가장 힘을 잘 쓸 수 있는 포인트를 찾아 왔다. 예전에는 무조건 앞에서, 높은 곳에서 던지려고 했는데 회전하는 순간이 중요하다는 것을 알았다"고 설명했다.

김진욱은 올 시즌 커리어 최다 이닝을 투구했다. 이전까지 가장 많은 이닝은 2024년 84⅔이닝.

새로운 방식으로 가장 많은 이닝을 소화하다 보니 근육이 놀라는 게 당연하다. 적응하는 과정이며 일종의 성장통이다. 보강 운동과 컨디션 관리 및 충분한 영양 섭취를 통해 더욱 강해질 것으로 기대된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com