'참담한 KIA' 역대급 성공 사례 기대했는데, 또 부상 암초라니…뒷문 구상 완전히 꼬였다

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 7회말 마운드 올라 연속 출루를 허용하고 있는 KIA 곽도규. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

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[스포츠조선 김민경 기자] "지금 좋으니까. 크게 개의치 않고 지금을 최대한 유지하려고 하겠다."

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KIA 타이거즈는 곽도규의 화려한 부활을 크게 반겼다. 곽도규는 지난 시즌 개막과 함께 팔꿈치 수술을 받고 1년을 재활에만 전념했다. 2024년 우승을 이끈 좌완 필승조, 게다가 어린 선수기에 한 시즌이 통째로 날아가 버린 상실감이 클 수밖에 없었다.

그럼에도 곽도규는 묵묵히 재활 과정을 견뎠고, 지난 5월 중순 1군에 합류해 좋은 컨디션을 자랑하기 시작했다. 올 시즌 24경기에서 1승, 7홀드, 17이닝, 평균자책점 2.12를 기록했다.

KIA 베테랑 좌완 양현종은 전반기를 마치면서 "지금 연차에도 항상 배운다. (곽)도규가 던지는 것을 보면서 '와 밸런스가 진짜 좋다. 공을 이렇게 던져야지'라고 생각했다"고 솔직하게 고백하기도 했다.

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이범호 KIA 감독은 전반기 막바지 성영탁이 흔들리면서 고정 마무리투수가 사라지자 곽도규를 새 마무리 후보로 거론했다. 좌우타자 상황에 따라 곽도규와 정해영을 번갈아 마무리로 기용하는 구상을 했는데, 정해영이 후반기부터 갑자기 난조를 보였다. 결국 곽도규 카드 하나가 남아 있었는데, 이마저도 사라졌다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 곽도규가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 등판한 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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곽도규는 지난 24일 광주 키움 히어로즈전에 구원 등판했다가 몸에 이상 증세를 느꼈다. ⅓이닝 1실점을 기록하고 강판된 뒤 25일 오전 병원 검진을 진행했다. 검진 결과 왼쪽 내전근(허벅지) 손상 소견을 들었다. 2주 동안 휴식을 취한 뒤에 재검진 예정. 재검진 이후 괜찮다는 소견을 들어도 다시 빌드업을 하려면 복귀까지 시간이 더 걸릴 전망이다.

곽도규 본인이 가장 아쉬울 듯하다. 그는 복귀 후 투구 결과가 계속 좋을 때도 만족하지 않고 오히려 오버 페이스를 경계했다. 긴 부상 휴식기가 있었기에 의욕이 과하면 탈이 날 것을 항상 우려했다. 그렇게 조심했는데도 다쳤으니 상심이 클 듯하다. 부상 전까지 구위가 워낙 좋았기에 흐름을 잇지 못하는 아쉬움도 클 수밖에 없다.

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KIA도 순위 싸움이 갈수록 치열해지는 상황에서 곽도규 이탈은 큰 손해다. 일단 이의리의 선발 복귀가 무산됐다. 왼손 필승조가 필요한 상황에서 김범수 한 명으로는 버티기 어렵다고 판단했다. 이의리가 곽도규의 몫을 대신하는 동시에 마무리까지 도전할 가능성이 커 보인다. 이의리는 지난 6월 단기 일본 유학을 마치고 돌아와 불펜으로 전환한 뒤로 제구가 안정됐고, 직구 구속 155㎞를 찍을 정도로 구위도 살아난 상태다.

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이의리가 곽도규를 대체할 수 있다면 다행이지만, 최근 불펜의 페이스가 전반적으로 떨어져 있는 게 고민거리다. 조상우 성영탁 정해영 등이 최근 지친 기색을 보이고 있고, 부상에서 복귀한 전상현도 구속이 예전 같지 않다. 후반기 들어 선발진도 아담 올러와 사라카와 케이쇼, 황동하까지 불안정한 상태라 여러모로 마운드 운용이 어려워진 KIA다. 돌파구를 찾아야 하는 이 감독의 머릿속이 복잡할 듯하다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 경기 지켜보는 KIA 이범호 감독. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com