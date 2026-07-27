'38살에도 1위' KIA 먹여 살린다, 제일 우려했던 선수 맞나…"난 항상 더 던지고 싶다"

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 1회말 선취 실점을 허용한 KIA 양현종. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

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[스포츠조선 김민경 기자] "나는 항상 더 던지고 싶다."

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KIA 타이거즈 좌완 베테랑 양현종은 1988년생, 올해 나이 38살이다. 올 시즌 초반 평균 구속이 130㎞ 후반대까지 떨어지면서 KIA 국내 선발투수 가운데 가장 우려의 시선을 많이 받았던 게 사실이다.

지금은 누가 양현종을 의심할까. 이의리 황동하 김태형 등 젊은 국내 선발투수들이 흔들릴 때 홀로 묵묵히 중심을 잡은 게 바로 양현종이다.

양현종은 올 시즌 88⅓이닝을 기록, 팀 내 국내 선발투수 가운데 이닝 1위에 올랐다. 물론 양현종이 전성기 때 클래스를 유지하고 있는 것은 아니다. 외국인 원투펀치 제임스 네일(115⅔이닝)과 아담 올러(108⅔이닝)를 제외하고 퀄리티스타트를 기대할 수 없는 게 KIA 선발투수들의 현주소다. KIA의 올 시즌 퀄리티스타트 30개 가운데 22개를 네일과 올러가 합작했다. 양현종도 퀄리티스타트는 한 차례 달성에 그쳤다.

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그래도 양현종이 빛나는 이유는 꾸준한 페이스 덕분이다. 베테랑답게 한 시즌을 버틸 체력을 잘 유지하고 있기도 하고, 이범호 감독과 이동걸 코치가 5이닝을 채우면 무리시키지 않으면서 철저히 관리해 주고 있다. 양현종에게는 이닝이터 능력보다는 로테이션을 가능한 거르지 않고 버틸 수 있도록 배려해 주고 있는 것.

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양현종은 베테랑으로서 받아들여야 하는 현실을 인정하고 이해하면서도 더 긴 이닝을 끌고 싶은 욕심을 늘 품고 있다. 본인이 아닌 팀을 위해서다. 후반기 순위 싸움이 더 치열해질 때 불펜이 지치지 않으려면 선발이 더 긴 이닝을 끌어야 한다고 믿기 때문.

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 양현종. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 데뷔 첫 퀄리티스타트를 기록한 선발 김태형을 불러 대화를 나눈 양현종. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.26/

양현종은 "나는 항상 더 던지고 싶고, 6회에도 나가고 싶다. 그래도 우리 중간 투수들이 워낙 좋다 보니까. 나보다 좋은 구위를 갖고 있고, 내가 이닝을 딱 끝내고, 새로운 이닝에 투수들이 나왔을 때 부담 없는 경우가 많다. 내가 더 욕심을 부려서 주자를 깔고 내려오면 중간 투수에게 더 부담을 줄 것 같기도 하다. 나는 항상 감독님과 코치님의 의견에 따르고 있다"고 이야기했다.

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양현종은 이어 "항상 아쉬운 마음을 표현한다. 중간 투수들이 잘 던지고 고생을 하지만, 그래도 선발투수가 6이닝을 던지는 것과 5이닝을 던지는 것은 다르기에 항상 힘닿는 데까지는 더 던지고 싶다. 그래도 중간 투수들의 구위가 워낙 좋기에 믿고 내려온다"고 덧붙였다.

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양현종이 우려한 문제가 최근 KIA의 현실로 나타나고 있다. 조상우 정해영 성영탁 등 그동안 불펜에서 기여도가 높았던 선수들이 점점 기복이 생기고 있고, 좌완 곽도규는 최근 허벅지 부상으로 이탈했다. 지난 6월 일본 단기 유학을 마치고 돌아온 좌완 이의리가 구위와 제구를 회복한 게 그나마 긍정적 요소.

불펜의 부담을 줄이려면 선발이 더 힘을 내야 하는데, 후반기 들어 양현종과 네일을 제외한 선발투수들이 모두 부진하다. 올러의 부진이 가장 뼈아프고, 시라카와 케이쇼는 7월 이후 매번 조기 강판하고 있다. 황동하도 전반기 막바지부터 기복이 심하다. 이 감독의 근심이 깊다.

양현종은 그럼에도 자신을 철저히 관리해 주는 이 감독에게 "항상 감사하게 생각한다"고 마음을 전했다.

앙현종은 또 "내가 나가는 경기에 승리를 챙기지 못해도 팀만 이겼으면, 좋은 분위기를 이어 갔으면 하는 마음이다. 그런 마음이 예전과는 많이 다른 것 같다. 팀을 더 생각하면 내 욕심을 크게 부리지 않는 것 같다"며 앞으로도 팀만 생각하고 마운드에 서겠다고 했다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. KIA 양현종이 등판 직전 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com