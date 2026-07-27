'초비상' 외인 승부수 "멘털이 무너졌다"니…LG 오스틴까지 나섰다, 홈런왕 포기 승부수 결말은?

[스포츠조선 이종서 기자] "본인도 멘털이 무너진 것을 인식하고 있다."
NC 다이노스는 6월말 외국인타자 맷 데이비슨을 웨이버 공시했다. 데이비슨은 2024년 46홈런을 치며 홈런왕에 올랐고, 2025년 36홈런을 때려낸 강타자. 그러나 6월까지 홈런이 8개에 그치는 등 이전보다 파워가 떨어진 모습이었다.
데이비슨은 키움 히어로즈가 곧바로 영입했다. 케스턴 히우라와 함께 외국인타자 두 명을 기용하면서 타선의 화력을 높이겠다는 전략이었다.
데이비슨은 후반기 10경기에서 타율 3할5푼7리 3홈런 12타점을 기록하면서 키움의 새로운 복덩이로 거듭났다.
NC는 블레인 크림을 새롭게 영입했다. 총액 32만 5000달러(약 4억8000만원) 규모다.
블레인은 마이너리그에서 5시즌(2021~2025년) 연속 20홈런을 기록한 파워히터다. 임선남 NC 단장은 영입 당시 "안정적인 선구안을 바탕으로 출루 능력과 장타력을 두루 갖춘 타자로 타선의 연결고리 역할과 해결사 역할을 모두 해줄 수 있는 선수"라며 "삼진 비율이 낮고 콘택트 능력이 뛰어나 KBO리그에도 빠르게 적응해 팀 공격력 강화에 기여할 것으로 기대한다"고 설명했다.
블레인은 14경기에서 타율 3할2푼1리 2홈런 OPS(장타율+출루율) 0.855의 성적을 남겼다. 성적 자체는 나쁘지 않았지만, 경기마다 기복이 컸다.
26일 인천 SSG 랜더스전에서 6번타자에 배치됐다. 앞선 두 경기에서 모두 4타수 무안타를 기록한 뒤였다.
이호준 NC 감독은 "4번으로 치면서 부담스러워하기도 하고, 멘털적으로도 본인이 무너진 것을 인식하고 있다. 영상 보면서 본인이 뭔가 잘못됐다고 이야기하더라. 이런 시기에 4번타자에 넣으면 좀 그렇다"고 설명했다.
이 감독은 전반기 막바지 블레인을 두고 "처음보는 투수를 계속 만나고 있으니 한국야구에 대한 이해도 필요하다. 다른 부분에 대해서는 문제없다. 지금 기간 동안 혹시라도 혼자 꼬이는 일만 안 나오면 될 거 같다. 한국 야구는 이렇게 투수들이 던지고 이런 승부를 하는구나를 캐치하고 준비해서 좋은 모습이 나왔으면 좋겠다"고 말했다.
그러나 결국 혼란의 시기가 찾아왔다. 이 감독은 "그런 시기가 올 거라고 생각했다. 생각지 않은 변화구가 너무 많이 들어오고 있고, 직구 구속은 미국에서 봤던 구속보다는 느리고, 타이밍의 문제도 생기고, 변화구를 생각하기 직구에도 늦고 여러가지 혼란이 왔더라"라며 "한번은 올 거라고 생각했는데 빨리 지나갔으면 좋겠다"고 했다.
블레인은 지난 23일 잠실 LG전에서 라클란 웰스의 직구를 공략해 우측 담장을 넘기는 홈런을 쳤다. 이 감독은 "잠실에서는 직구를 공략해 홈런을 쳤는데 최근에는 계속 파울이 되더라. 그래서 끝나고 불러서 '변화구 생각이 많이 드냐'고 물어봤는데 그렇다고 하더라. ABS가 코너에 꽂힌 건 화가 안 나는데 칠만한 직구가 와도 배트가 안 나가서 화가 많이 난다고 하더라"라며 "처음 왔을 때 한국 야구가 이렇다고 말은 했는데 훨씬 더 디테일하게 오니까 혼란스러워하더라"고 말했다.
블레인도 극복을 위해 발버둥을 치고 있다. 이 감독은 "본인도 KT 힐리어드와 굉장히 친하더라. KT 경기가 있어서 식사를 같이 하기로 했나보다"고 이야기했다. 힐리어드는 올 시즌 91경기에서 타율 3할3리 25홈런 OPS 0.933의 성적을 남겼다. 4월까지 타율이 2할3푼2리에 머무를 정도로 좋지 않았다. 그러나 이후 감을 잡기 시작했고, 후반기에는 타율 4할1푼2리로 맹타를 휘둘렀다.
지난 2년 간 30개 홈런을 쳤고, 올 시즌에도 29홈런으로 홈런 2위를 달리고 있는 오스틴도 블레인에게 조언을 했다. 이 감독은 "또 LG 오스틴도 팁을 준 거 같더라. 블레인도 지금 상황을 해소하기 위해서 노력하고 있더라"라며 "우리도 미국팀이나 대만팀과 연습을 해보면 대만팀에서 130㎞를 던지는데도 직구 타이밍이 안 맞고 그런다. 오스틴도 적응 기간이 필요하다고 하더라. 90~91마일 타이밍이 만들어져야 하고 변화구 던질때는 브레이크도 잡혀야 한다고 했다. 한국에 꼭 필요한 동작이라고 하더라"고 설명했다.
블레인은 26일 SSG전에서 문승원의 직구(146㎞)를 받아쳐 홈런을 쳤다. NC가 바라는 모습 중 하나다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com