'삼성 계약 무산' 한국행 거절한 이유가 있었네! 대반전 시작됐다

찰리 반즈. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]삼성 라이온즈행 소문이 돌았던 찰리 반즈가 LA 다저스에 잔류해 빅리그에서 호투를 펼쳤다.

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다저스 반즈는 27일(이하 한국시각) 뉴욕 메츠와의 원정 경기에서 팀의 5번째 투수로 8회말 등판했다. 다저스는 3-8로 경기가 크게 기울자 필승조를 아끼고 반즈에게 등판 기회를 줬다.

반즈는 신속하게 아웃카운트를 잡았다. 첫 타자 브렛 바티를 삼진으로 아웃시킨 후 루이스 토렌스가 좌익수 직선타로 잡혔다. 2사 후 A.J 유잉 타석에서 제구가 흔들리며 볼넷을 허용했으나 다시 프란시스코 린도어를 헛스윙 삼진 처리하면서 깔끔하게 이닝을 끝냈다. 다저스는 더이상의 투수 출혈 없이 패배로 경기를 마쳤다.

반즈는 2022~2025시즌 롯데 자이언츠에서 뛰었던, KBO리그 팬들에게도 익숙한 이름이다. 2022~2023시즌 2년 연속 두자릿수 승수를 따내며 '에이스' 역할을 펼쳤고, 세번째 2024시즌에도 9승을 기록했다. 꾸준히 3점대 평균자책점으로 팀 성적이 좋지 않은 상황에서도 재계약 명분을 만들어냈다.

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2025시즌을 앞두고 세번째 재계약에 성공했지만, 부상이 발목을 잡았다. 시즌 초반 8경기 등판 후 왼쪽 견갑하근 손상 부상으로 회복에 최소 2개월 이상 필요하다는 진단을 받았고, 롯데는 반즈 교체를 결정했다. 그렇게 KBO리그와 작별했다. 당시 롯데가 교체를 할 수밖에 없었던 이유는 해당 시즌에 구위가 확연히 떨어진 모습이었기 때문이었다.

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반즈는 이후 마이너에서 재도전에 나섰다.

그렇게 인고의 시간을 지나, 올 시즌 드디어 빅리그 콜업 기회가 찾아왔다. 올 시즌을 앞두고 시카고 컵스와 마이너 계약을 체결했다가 시즌초 팀에 부상자가 발생하며 빅리그에 콜업됐고, 1경기에 등판했다가 다시 트리플A로 내려갔다. 이후 방출 대기 신분이 됐으나 불펜 보강을 필요로 한 다저스가 반즈를 영입했다. 기적적인 일이었다. 반즈는 한국에 오기 전인 2021년 이후 5년만에 빅리그에 복귀할 수 있었다. 올해 메이저리그 구단들도 투수들의 줄부상에 인력난을 겪고있는 상황이고, 그 여파는 반즈처럼 이제는 평가가 다 끝났다고 봤던 선수들에게까지 기회가 주어졌다.

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다저스 이적 후에도 5월 빅리그 경기에 두차례 등판했고, 7월에도 한차례 등판했다가 7월 중순 방출 대기 신분이 됐다. 반즈는 바로 트리플A에 내려가는 것 대신 FA를 선언했다.

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이때 반즈가 KBO리그에 복귀한다는 소문이 돌기 시작했다. 롯데를 떠났을 때와 값어치가 달라졌다. 오히려 다시 경쟁력이 생겼다고 볼 수 있다. 특히 올해 KBO리그 구단들은 대체 외국인 선수 구하기가 하늘의 별 따기 수준이었다. 평소라면 한국에 올 수 있는 레벨의 선수들마저 빅리그에 줄지어 콜업되거나, 구단이 40인 로스터에서 풀어주지 않으면서 마땅한 선수를 찾기가 힘들었다. 반즈는 그런 면에서 괜찮은 대체 카드고, 이미 KBO리그를 충분히 경험해봤다는 점까지 플러스 요소였다. 다저스에서 방출되면서 FA를 선언했다는 것으로 다시 한국행을 선택하는 것 아니냐는 합리적 의심이 충분히 가능했다.

실제로 삼성을 비롯해 대체 선수를 찾던 복수의 KBO리그 구단들이 반즈 영입에 관심을 보였고, 접촉을 했던 것으로 알려졌으나 반즈는 한국 복귀 대신 다저스 잔류를 택했다. FA 선언 후 이틀만에 다저스와 마이너 계약을 체결하면서 잔류 의지를 공개적으로 밝혔다. 빅리그 재도전을 염두에 둔 것으로 보였다.

재계약 이후 트리플A에 내려갔던 반즈는 다시 빅리그에 콜업됐고, 27일 메츠전에서 또 한번 복귀전을 치렀다. 이번에는 1이닝 노히트 무실점으로 깔끔한 피칭을 펼치면서 추가 기회 가능성을 열어놨다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com