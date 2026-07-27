'노시환 수비 이탈' 한화, 이 선수 덕에 한시름 덜었다…사령탑도 인정한 '간절함', 괜히 1군 생존했겠나

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 8회말 투런홈런 날린 한화 박정현. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 박정현이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[스포츠조선 이종서 기자] "한 타석을 굉장히 잘 쓰는 선수다."

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김경문 한화 이글스 감독은 전반기 막바지 박정현(25)을 두고 칭찬을 아끼지 않았다.

한화의 내야 주전 라인업은 그 어느때 보다 탄탄하다. 1루수 채은성, 2루수 이도윤, 3루수 노시환, 유격수 심우준이 주전으로 자리를 잡고 있다. 채은성이 부상으로 빠지자 '만능 백업' 김태연이 공수 안정감있는 모습으로 자리를 채웠다.

이런 상황에서 박정현이 자리를 잡기는 쉽지 않았다. 출전 시간을 충분히 보장받은 것도 아니다. 대수비, 대주자 등 경기 후반 나가는 일이 많았다. 경기 감각을 유지하는 것 자체가 쉽지 않은 입장이었다.

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퓨처스로 내려가서 실전 감각을 유지해나가는 시간을 가질 법도 했지만, 박정현은 계속해서 1군 엔트리에 이름을 올리고 있다. 4월12일 처음 1군에 올라와 6일 만에 내려갔던 그는 5월9일 다시 콜업돼 계속해서 자리를 지키고 있다.

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1군에서 필요성이 컸다. 많은 기회가 주어지지 않았지만, 한 순간씩 찾아오는 기회가 중요했다.

박정현은 올 시즌 2루수를 제외한 전 포지션을 모두 선발로 나와 소화했다. 포지션마다 움직임이 달라 힘들 법도 했지만, 전반적으로 큰 문제없이 자리를 지켜왔다.

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최근 노시환이 손가락 통증으로 수비를 소화할 수 없는 상황이 됐다. 노시환이 지명타자로 들어간 가운데 박정현은 5경기 연속 3루수로 선발 출전했다. 3루수로 나가기 직전 경기에서는 심우준의 체력 관리 차원으로 유격수로 선발 출전하기도 했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 박정현이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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선발로 나온 6경기 중 5경기에서 안타를 때려냈다. 화끈한 한 방은 없지만, 선구안을 바탕으로 타선의 흐름을 이었다. 6경기에서의 출루율은 0.458이나 됐다.

박정현도 올 시즌 자신의 역할을 잘 알고 있다. 주전 도약에 대한 욕심이 없는 건 아니다. 그러나 현재 팀 상황에 맞게 기회가 오면 그 순간 최선을 다하겠다는 생각이다.

타격도 타격이지만, 일단 팀에서 가장 필요로 하는 수비에 많은 시간을 쏟고 있는 것도 그 이유다.

박정현은 "수비 훈련을 많이 하고 있다. 타석에서는 감을 유지하기 위해 코치님들과 이야기하며 집중하려고 한다"고 했다.

김 감독이 말한 "한 타석을 잘 쓴다"는 건 간절함에서 나왔다. 주전 선수들에게는 쉽게 지나칠 수 있는 한 순간일 수 있지만, 박정현에게는 언제 찾아올 지 모르는 기회이기도 했다. 박정현은 "나에게는 한 타석이 중요하다. 나갈 때마다 칠 수는 없겠지만, 기회가 왔을 때 보여주겠다는 생각"이라며 "다치지 않는 게 우선이다. 아무래도 많은 경기 나서지 못하다보니 개인 기록은 크게 신경쓰지 않고 있다. 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다"고 힘주어 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com