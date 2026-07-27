LAD '우주 최강' 선발 로테이션 꾸립니다! "스쿠벌 영입 전망"…비정상적인 오타니 몸 상태→투수들 부상 이탈 잦아

LA 다저스가 타릭 스쿠벌을 영입해야 한다는 주장이 나온다. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 선발 투수 라인업이 보다 강화될 수 있을까. 다저스가 디트로이트 타이거스의 에이스 타릭 스쿠벌을 영입해야 한다는 주장이 나온다.

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뉴욕 포스트는 27일(한국시각) '다저스는 이미 메이저리그에서 가장 두터운 전력을 갖춘 팀 가운데 하나다'면서도 '켄 로젠탈 기자는 선발 로테이션의 불확실성을 고려하면 스쿠벌 영입 가능성을 결코 무시할 수 없다고 전망했다'고 보도했다.

메이저리그 트레이드 마감일이 다가오는 가운데 로젠탈은 다저스 프런트의 계획을 결정짓는 가장 큰 변수로 오타니 쇼헤이와 여러 투수의 몸 상태를 꼽았다.

로젠탈은 "모든 것은 구단이 선발진의 건강 상태를 어떻게 평가하느냐에 달려 있다"며 "데이브 로버츠 감독은 오타니 쇼헤이가 무릎에 불편함을 느꼈다고 밝혔다"고 전했다.

AP연합뉴스

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현재로서는 오타니가 이번 시즌 안에 다시 마운드에 오를 것으로 예상되고 있다. 블레이크 스넬과 타일러 글래스노우도 복귀를 준비하고 있다. 이들이 모두 정상적으로 돌아온다면 다저스는 포스트시즌이 시작되는 10월에 충분한 선발 자원을 갖추게 될 가능성이 크다. 하지만 부상 중인 모든 투수가 완벽한 몸 상태로 복귀할 것이라고 기대하는 것은 위험한 도박이 될 수도 있다. 그래서 스쿠발을 외면하기 어렵다.

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로젠탈은 "다저스는 차기 노사 협약(CBA)에서 연봉 총액과 관련한 더 큰 제약이 생길 것이라는 사실을 알고 있다"며 "그러므로 스쿠벌을 영입할 가능성을 그냥 무시할 수는 없다"고 주장했다.

로이터연합뉴스

스쿠벌은 보험 역할 이상을 해줄 수 있는 선수다. 다저스의 1선발 자리도 차지할 수 있는 에이스다. 영입만 한다면 다저스는 포스트시즌에서 그를 중심으로 로테이션 라인업을 짤 수 있다. 다저스는 충분한 유망주 자원도 보유하고 있어 협상 카드가 많다. 다저스가 월드시리즈 3연패라는 대기록을 안정적으로 달성하기 위해서는 선발 로테이션의 강화를 고려해 볼 필요는 분명히 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com