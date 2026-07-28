'이정후 외딴섬' 대충격! SF 트레이드 원천 차단 '라모스는 데려가'…유망 투수 집중 공략→리빌딩 초읽기

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠는 이정후를 트레이드하지 않겠다는 입장을 고수할 것으로 보인다. 다른 선수들이 떠나게 되면서 이정후가 홀로 팀에 남을 가능성도 충분히 있다.

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스포츠 일러스트레이티드는 27일(한국시각) '샌프란시스코는 또 다른 외야수에 대한 문의 전화를 받을 준비가 돼 있다'며 '단, 그 선수는 이정후가 아니다'고 보도했다.

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샌프란시스코는 2026시즌은 계속해서 무너지고 있다. 후반기에 들어선 현재 내셔널리그 서부지구 4위에 머물러 있다. 승률은 0.419에 불과하다. 트레이드 마감일이 다가오면서 구단은 판매자가 될 것으로 보인다. 기존의 선수들을 내주고 유망주들을 확보하는 방향으로 움직일 계획으로 알려졌다.

이 가운데 계속해서 강조되는 것은 이정후가 트레이드 대상이 아니라는 것이다.

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매체는 '2026시즌을 높은 기대 속에 시작했던 샌프란시스코는 계속해서 어려움을 겪고 있다'며 '하지만 트레이드 마감일을 앞둔 지금 한 가지 분명한 사실은 이정후가 트레이드 대상이 아니라는 점이다'고 강조했다.

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이번 시즌 가장 많은 관심을 받은 선수 가운데 한 명이 외야수 이정후였다. 샌프란시스코에서 세 번째 시즌을 보내고 있는 그는 이제 팀의 중심 타자로 성장했다. 앞서 USA 투데이의 밥 나이팅게일 기자는 샌프란시스코 수뇌부가 이정후를 매각하지 않기로 결정했다고 전했다. 이정후를 대신해서 트레이드될 수 있는 선수는 엘리엇 라모스라고 명시했다. 라모스도 여러 메이저리그 구단이 관심을 가질 만한 선수다. 샌프란시스코가 유망주를 확보하기에 좋은 카드가 될 수 있다.

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샌프란시스코는 투수 유망주를 원하고 있다고 한다. 샌프란시스코는 2026 메이저리그 드래프트에서 선발투수들을 집중적으로 지명했다. 이는 기존 베테랑 선수들의 고령화와 계약 만료를 대비하기 위한 선택이었다.

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이정후와 함께 로건 웹은 절대 팔 수 없는 선수로 분류된다.

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매체는 '현재 샌프란시스코 프런트가 절대 트레이드하지 않으려는 선수는 이정후와 웹 정도다'며 '충분히 이해할 수 있는 결정이고, 장기적으로 보면 라모스의 입지는 점점 좁아질 수 있다'고 분석했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com