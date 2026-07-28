김하성 희소식! "부상 복귀 후 주전 기용 가능성" 경쟁자 부진 속 언급...재활 경기 마치면 곧바로 콜업?

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 재활 경기 막바지 일정에 접어든 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 주전 경쟁 구도가 빠르게 변하고 있다.

Advertisement

오는 3일(이하 한국시각) 애틀랜타의 콜업 여부가 결정 되는 가운데, 그동안 경쟁자로 꼽혀온 짐 자비스가 흔들리는 모습이다. 애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 27일(한국시각) '볼티모어 오리올스전에서의 부진이 자비스의 입지를 불안하게 만들 수 있다'고 지적했다.

자비스는 김하성이 오른손 중지 염증으로 부상자 명단(IL)에 오른 뒤 좋은 활약을 펼쳤다. 현재까지 20경기 타율 0.262(61타수 16안타) 1홈런 8타점, 출루율 0.308, 장타율 0.410, OPS(출루율+장타율) 0.718이다. 하지만 자비스는 최근 4경기에서 9타수 무안타로 부진한 모습을 보이고 있다. 한때 0.308까지 올라갔던 타율은 2할 중반까지 내려온 상태다.

HTHB는 '자비스에게 볼티모어와의 주말 3연전은 썩 좋지 않았다. 평소 수비에서 안정적이었던 모습과 달리 수 차례 실수가 나왔고, 타석에서도 의미 있는 활약을 보여주지 못했다'고 지적했다. 이어 '자비스의 장타율은 0.410이지만 xwOBA(기대 가중 출루율)는 0.279, xSLG(예상 장타율)는 0.344에 그쳤다'며 '자비스는 마이클 해리스 2세 수준으로 볼넷을 많이 얻고 있지만, 그처럼 장타력이나 수비력이 뛰어나지 않아 볼넷 효과가 줄어들고 있다'고 분석했다. 그러면서 '그동안 애틀랜타의 성적을 고려할 때 리그 평균 수준의 유격수 성적은 나쁘지 않아 보이지만, 자비스의 프로필을 보면 향후 성적이 급락할 가능성이 있다'고 우려했다.

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

지난 4일 IL에 등재된 김하성은 13일 루키리그 FCL 브레이브스에서 재활 경기를 시작했다. 3경기를 치른 뒤 트리플A 귀넷 스트라이퍼스에 합류한 그는 8경기에서 6안타를 쳤는데, 그 중 4개가 장타(2루타)로 연결될 정도로 타격감을 회복한 모습이다. 지난 4월 말부터 5월 초까지 첫 재활 경기를 마치고 콜업돼 타율 0.068에 그쳤던 모습과는 분명 차이가 있다.

Advertisement

HTHB는 '현재 자비스가 유격수 자리를 확보했지만, 김하성이 IL에서 복귀하면 애틀랜타는 베테랑(김하성)을 다시 기용할 가능성이 높다'고 전망했다. 이어 '물론 김하성이 다시 부진하다면 주전 자리는 자비스에게 돌아갈 수도 있다'며 '알렉스 앤소풀로스 단장이 깜짝 트레이드로 유격수를 보강할 수도 있지만, 그렇지 않다면 여러 선수를 번갈아 기용할 수도 있다'고 전망했다.

애틀랜타에겐 1년 2000만달러(약 293억원) 계약을 안긴 김하성의 부활을 해피 엔딩으로 여길 수밖에 없다. 절치부심 속 다시 빅리그 복귀를 준비 중인 김하성이 과연 어떤 모습을 보일지에 대한 시선은 더 뜨거워지고 있다.

UPI연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com