'춤추는 스위퍼' vs '땅볼 마술사', S존 폭격한 새 외인투수들의 데뷔전, KBO 연착륙 승자는?

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 정현석 기자]KBO리그 무대에 첫선을 보인 삼성 라이온즈의 오스틴 보스(31)와 한화 이글스의 브루스 짐머맨(31)이 지난 26일 성공적인 데뷔전을 마쳤다.

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보스는 두산 타선을 상대로 5이닝 2실점 역투를 펼쳤고, 짐머맨은 LG 타선을 맞아 4이닝 무실점으로 호투했다.

소속팀의 운명을 쥔 승부카드. 과연 어떤 투수가 한국 무대에 더 빠르고 안정적으로 연착륙할까?

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

'S비율 73%' 보스… 148km 패스트볼과 '명품 스위퍼'의 조화

삼성의 보스는 첫 경기부터 '완성형 에이스'임을 증명했다. 5이닝 동안 74개의 공을 던지며 5안타 5탈삼진 2실점을 기록한 보스의 가장 큰 무기는 압도적인 제구력과 구위였다.

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이날 보스는 낯선 환경 속에서도 단 하나의 4사구도 허용하지 않았다. 전체 74구 중 스트라이크가 54개로 스트라이크 비율이 무려 73%에 달했다.

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특히 눈에 띄는 것은 구종 배합이다. 보스는 최고 150㎞, 평균 148㎞의 포심 패스트볼(15구)을 바탕으로 스위퍼(30구, 40.5%)를 주무기로 적극 활용했다. 보스의 스위퍼는 스트라이크 23개, 볼 7개라는 경이로운 제구력을 보이며 두산 타자들의 타이밍을 흐트렸다. 여기에 낙차 큰 커브(15구)와 스플리터(8구)를 섞어 타이밍을 빼앗는 영리한 경기 운영도 돋보였다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

'4이닝 57구' 짐머맨… 경기 운영, 위기 탈출 능력 빛난 '땅볼 유도형 좌완'

한화의 새로운 좌완 짐머맨은 경기 관리 능력에서 합격점을 받았다.

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LG 타선을 상대로 4이닝 3안타 2볼넷 1탈삼진 무실점을 기록하며 팀의 기대에 부응했다.

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1회 위기 탈출 하는 과정에서 24개의 많은 공을 던져 우려를 자아냈지만 2회부터 맞혀잡는 투구로 12구→11구→10구로 줄이는 효율적인 피칭이 인상적이었다. 박동원 직선타에 등을 강타당하고도 스피드가 떨어지지 않는 견고한 모습도 보였다.

짐머맨의 투구 분석표에서 눈길을 끄는 대목은 포크볼(17구, 29.8%)과 슬라이더(14구, 24.6%)의 높은 비중이다. 투심(11구, 평균 144km/h)과 함께 주무기인 포크볼을 활용해 좌우 타자 가릴 것 없이 빠른 시점에 배트를 이끌어냈다.

실제 짐머맨은 4이닝 동안 단 57구(스트라이크 비율 70.2%)만 던지며 상대타자들을 효율적으로 맞춰잡았다. 삼진(1개)으로 타자를 제압하기보다는 빠른 카운트에 땅볼을 유도해 병살타로 위기를 벗어나는 모습이 인상적이었다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진을 향해 기쁨을 표현하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

KBO 연착륙 승자는? '압도적 구위+제구'의 보스 우세

첫 경기 만으로 두 선수의 우열을 가리기는 어렵다. 첫 등판 이후 각 팀의 현미경 분석을 어떻게 극복하느냐가 진짜 연착륙의 관건이기 때문.

두 투수 모두 S존을 적극적으로 활용하는 피네스 피처에 가까운 모습.

보스가 짐머맨에 비해 3~4㎞ 정도 구속이 빠르지만 짐머맨은 좌완이란 장점이 있다.

결정력 측면에서는 보스가 우위다. KBO 리그는 타고투저 성향과 함께 특유의 끈질긴 타자들이 많다.

보스는 삼진을 잡을 수 있는 생소하고 위력적인 스위퍼가 최대 강점. 최고 150km의 패스트볼을 낮추는 것이 관건이다. 다소 깨끗한 편이라 높은 쪽에 형성되면 장타를 허용할 수 있다.첫 등판의 중압감 속에서도 볼넷을 단 하나도 주지 않을 만큼 존을 정밀하게 타격한 제구력에도 큰 점수를 줄 만하다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회초 1사 1루 짐머맨이 박동원이 친 타구를 몸에 맞았다. 사과하는 박동원과 괜찮다며 인사하는 짐머맨의 모습. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

반면 짐머맨은 스트라이크 존 좌우상하를 고루 공략할 수 있다는 장점이 돋보인다.

타자들의 예측 타격이 쉽지 않은 유형의 투수가 될 전망. 다만, 맞춰잡는 피칭 스타일상 그날의 타구 운과 한화 야수진의 수비 지원 여부 등에 영향을 받을 수밖에 없다.

첫 경기에서 인상적인 모습을 남긴 두명의 새 외국인 투수. 과연 후반기 KBO 리그의 판도를 어떻게 흔들어놓을지 관심이 집중되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com