이것이 '지구 최강' 다저스 위엄이다…사이영상 2회 투수 영입 반대 의견도 있다고? "복잡해질 수 있어"

타릭 스쿠발. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 2년 연속 사이영상 투수의 영입. 오면 무조건 좋을까?

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미국 LA 다저스 소식을 주로 전하는 '다저블루'는 27일(이하 한국시각) '다저스가 타릭 스쿠발(디트로이트)을 영입해야 하는 이유와 하지 말아야 하는 이유'를 짚었다.

스쿠발은 지난 2년 간 아메리칸리그 사이영상을 수상한 메이저리그 최고 투수다. 올 시즌에도 15경기 등판해 7승5패 평균자책점 2.70을 기록하며 디트로이트의 에이스 역할을 충실히 해내고 있다.

스쿠발은 올 시즌을 마치면 FA 자격을 얻는다. 디트로이트는 아메리칸리그 중부지구 4위로 가을야구 진출이 조금씩 희미해지고 있다.

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반면 다저스는 2위 애리조나 다이아몬드백스에 12경기 차 앞선 압도적인 내셔널리그 서부지구 1위다. 월드시리즈 3연패에 도전하는 팀으로 메이저리그 최강팀으로 불리고 있다.

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정상을 바라보는 만큼, 메이저리그 최고 투수 스쿠발은 다저스에게 구미가 당기는 선수다. 그만큼, 꾸준하게 트레이드 가능성이 언급돼 왔다.

영입할 능력도 된다. 매체는 '다저스는 메이저리그 최고 승률을 달성 중이며, 부상 선수들의 복귀가 임박한 데다 프런트가 결단만 내린다면 언제든 활용 가능한 유망주 팜 시스템까지 갖춘 부러울 것 없는 위치에 있다'고 소개했다.

타릭 스쿠발. AFP연합뉴스

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스쿠발이 필요한 이유는 명확하다. 다저스는 현재 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 오타니 쇼헤이가 부상으로 빠져있다. 시즌을 마치기 전 복귀가 유력하지만 혹시 모를 상황에 대비할 필요가 있다.

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매체는 '글래스나우는 지난 5월초 등 경련 부상으로 부상자 명단에 오른 뒤 예상보다 길어진 회복기를 거쳐 드디어 반등을 하려고 한다. 그러나 실전 감각을 되찾을 시간이 부족할 수 있다. 스넬은 복귀 자체에 우려는 없지만, 미지의 변수가 있다. 스넬은 글래스나우와 마찬가지로 몇 년 연속으로 부상자 명단에 이름을 올리고 있다'고 했다.

가장 큰 문제는 오타니. 최근 무릎 상태가 좋지 않아 투수 등판을 멈췄다. 매체는 '다저스가 스쿠발 트레이드에 얼마나 적극적으로 나설지를 결정짓는 핵심 요인이 될 가능성이 높다. 연골주사 치료 후 불펜 피칭을 실시했지만, 통증이 도지기도 했다. 로테이션 복귀가 불투명한 상태'라고 짚었다.

매체는 이어 '스쿠발이 합류한다면 이론적으로 다저스는 10월 포스트시즌에서 디펜딩 아메리칸리그 사이영상 수상자 스쿠발과 지난해 월드시리즈 MVP인 야마모토 요시노부가 이끄는 막강한 선발진을 구축할 수 있다'라며 '스쿠발 영입의 부수적인 이점은 에릭 라우어를 트레이드 카드로 활용해 유망주나 제3의 포수를 확보할 수 있는 여유가 생긴다는 점'이라고 했다.

무릎 부상으로 타격에만 집중하고 있는 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

마냥 좋은 건 아니다. 꼼꼼한 이해관계 계산이 필요하다. 반대 의견도 있었다. 매체는 '스쿠발 트레이드의 가장 큰 걸림돌은 단기로 쓰는 것에 비해 영입 대가가 너무 비싸다는 것'이라며 '스쿠발은 2026시즌이 끝나면 FA 자격을 얻는다. 또 이번 겨울 새로운 노사협약(CBA) 체결을 앞두고 있어서 불확실성이 크다. 메이저리그가 샐러리캡 제도를 도입하지 않더라도 다저스처럼 고지출 구단들의 제약은 한층 강화될 것으로 보인다. 다저스가 FA 시장에서 스쿠발과 재계약하는 것을 어렵게 만들거나 아예 불가능하게 만들 수 있다'고 밝혔다.

제도적인 문제 뿐 아니라 팀 구성에도 문제가 된다고 바라봤다. 교통 정리가 필요하다는 뜻이다. 매체는 '글래스나우, 오타니, 스넬이 모두 건강하게 복귀해 포스트시즌 출전이 가능해질 가능성도 존재한다. 글래스나우가 지난해 10월 불펜으로 나오기는 했지만, 스쿠발을 로테이션에 집어넣는 것조차 복잡해진다'고 설명했다.

타릭 스쿠발. AFP연합뉴스

매체는 이어 '다저스에는 에릭 라우어, 저스틴 로블레스키, 사사키 로키라는 카드도 있다. 라우어는 다저스 합류 이후 깜짝 활약을 펼치고 있다. 로블레스키는 올스타급 시즌을 보내며 전혀 지친 기색을 보이지 않고 있으며, 사사키 역시 최근 호투를 이어가고 있다. 올해 로블레스키의 활약과 최근 삼진 비율 상승은 예상치 못한 공백이 생길 경우 포스트시즌 로테이션 한자리를 꿰찰 충분한 명분이 된다. 사사키의 상승세 역시 마찬가지다. 설령 선발 자리를 얻지 못하더라도 두 투수 모두 불펜으로 전환하기 쉽다. 만약 스쿠발까지 합류한다면 다저스는 글래스나우, 사사키, 로블레스키가 모두 구원 투수로 뛰는 상황에 직면할 수도 있다'라며 '이런 도미노 효과는 기존 전문 불펜 투수진의 입지를 압박할 뿐만 아니라, 선발 투수들에게 다시 한번 새로운 보직 적응을 요구하게 된다'고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com