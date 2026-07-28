'홈런 1위' KIA의 라팍 상륙작전, 최원태·양창섭·페덱, 출격 '홈런 시리즈' 향방은?

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 정현석 기자]리그 선두를 달리는 삼성 라이온즈가 가장 까다로운 상대를 홈으로 불러들인다.

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화력 부문 선두를 다투는 KIA 타이거즈와의 주중 3연전이 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐진다.

대표적인 '타자 친화적 구장'인 라팍에서 리그 최고의 장타력을 갖춘 KIA 타선을 상대하는 만큼, 이번 3연전은 삼성 1위 굳히기에 분수령이 될 전망이다.

삼성의 선발 로테이션은 최원태, 양창섭, 크리스 페덱이 등판할 예정이다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회말 무사 1루 박재현이 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

'장타 군단' KIA vs '라팍의 특수성'

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라이온즈파크는 좌·우중간 직선 펜스로 다른 구장에 비해 외야 뜬공이 홈런으로 이어지는 비율이 매우 높은 구조.

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김도영, 나성범, 외국인 타자 아데를린 로드리게스에 최근 홈런을 몰아치고 있는 박재현 등 거포들이 즐비한 KIA는 팀 홈런 및 순장타율 상위권을 달리는 최강 불방망이 팀이다. 자칫 실투가 높은 코스로 형성되면 언제든 담장 밖으로 타구가 넘어갈 수 있다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

삼성 선발 3인방의 맞춤형 카드는?

28일 선발 최원태는 묵직한 투심 패스트볼과 체인지업을 바탕으로 외야 뜬공보다 내야 땅볼을 유도하는 데 강점이 있는 투수. 라팍의 짧은 펜스 부담을 극복하기 위해선 초구부터 스트라이크존 하단을 치밀하게 공략해 KIA 타자들의 정타를 억제하는 전략이 필수적이다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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29일 선발 예정인 양창섭은 올 시즌 '커리어 하이' 시즌을 보내며 토종에이스로 군림하고 있다.

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올 시즌 대체 선발로 시작해 팀의 확실한 선발 카드로 자리매김 한 양창섭은 안정된 제구력과 빠른 위기관리 능력이 돋보인다. 피안타율 대비 실점 억제력이 뛰어난 만큼, KIA 상위 타선과의 맞대결에서도 볼넷 허용을 줄이고 공격적인 피칭을 이어가는 것이 관건이다.

30일 KBO리그 세번째 등판을 앞둔 크리스 페덱은 삼성의 가장 강력한 승리 공식이다. 대체 외국인 투수로 합류해 강렬한 인상을 남긴 페덱은 강력한 구위와 리그 정상급 체인지업을 보유하고 있다. 무브먼트가 뛰어난 만큼, KBO 최고 화력의 KIA 타선을 상대로도 정면 돌파할 전망이다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 5회말 김도영이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

원조 홈런팀 vs 신생 홈런팀, 피홈런 관리가 시리즈 승패 결정

이번 시리즈의 핵심은 '피홈런 최소화'다.

흥미로운 점은 삼성은 지난해 팀홈런 161개로 1위를 차지한 홈런 군단이다. 신흥 홈런군단 KIA를 홈으로 불러들여 한판 승부를 벌인다. 홈런 한방이 승패를 가를 공산이 크다. 지난해 홈런왕 삼성 디아즈와 올시즌 홈런왕 KIA 김도영의 장타대결이 흥미롭다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회초 1타점 2루타를 날린 삼성 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

스포츠투아이 구장 세부 데이터에 따르면 라팍에서 선발 투수가 5이닝 이상을 책임지며 피홈런을 1개 이하로 억제했을 때 홈팀 승률은 70%를 상회한다. 삼성 불펜진의 과부하를 막고 기선 제압을 위해서는 최원태·양창섭·페덱으로 이어지는 3명의 선발진이 피홈런을 최대한 억제하며 최소 5~6이닝 이상을 안정적으로 끌어줄 필요가 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com