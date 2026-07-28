'이정후가 사라졌다' 트레이드 불가 선언했는데, 오늘 또 결장했다. 왜?

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 또다시 결장했다. 사구 여파다.

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샌프란시스코는 28일(이하 한국시각) 미국 샌프란시스코 오라클파크에서 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와 홈 맞대결을 펼친다.

그러나 이정후의 이름은 이날도 선발 라인업에서 보이지 않았다. 샌프란시스코는 그랜드 맥크레이가 8번타자 겸 선발 우익수로 선발 출전하고, 브라이스 엘드리지가 3번-지명타자로 나선다.

이정후는 전날 열린 LA 에인절스와의 경기에서도 결장했다. 이유는 사구로 인한 통증 때문이다. 26일 에인절스전에서 시즌6호 홈런이자 스리런포 그리고 2루타를 터뜨리며 맹활약을 펼쳤던 이정후는 마지막 타석에서 시속 148km 포심 패스트볼에 팔꿈치 부위를 맞았고, 이후 8회초 수비를 앞두고 대수비와 교체됐다.

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경기 후 토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 "사구 여부와 관계 없이 8회를 앞두고 무조건 이정후를 빼서 휴식을 줄 생각이었다"고 밝힌 바 있다. 당시까지만 해도 이정후의 몸 상태에 특별한 문제는 없는 것으로 보였다.

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하지만 이정후는 다음날과 그 다음날까지 2경기 연속 결장했다. 샌프란시스코 구단은 최근 이정후를 트레이드 시장에서 제외한 상태. 현지 언론 보도에 따르면, 샌프란시스코는 타 구단들에게 "이정후는 우리팀에 남는다"고 트레이드 불가를 선언했다. 팀을 옮길 가능성은 사라진 상황에서 뜻밖의 잔부상을 마주했다.

바이텔로 감독은 28일 밀워키전을 앞두고 취재진과의 인터뷰에서 "이정후는 지난 경기에서 공에 맞아서 생긴 통증이 계속 지속되고 있다. 그래서 오늘도 결장한다"면서 "내일(29일) 경기에 출전할 수 있기를 희망하고 있다"고 현재 상태를 설명했다. 팔꿈치 부위 타박상 통증이 지속되면서 일단 오늘까지는 휴식을 취한 후, 29일 밀워키전에 출전할 수 있을지 여부를 결정할 예정이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com