감독 전격사퇴 혼란 수습해 전반기 공동 1위, 감독대행은 감독 자리에 앉지 않았다[민창기의 일본야구]

요미우리가 하시가미 감독대행 체제로 전반기를 공동 1위로 마쳤다. 하시가미 대행은 5월 말 전격 사퇴한 아베 감독 뒤를 이어 지휘봉을 잡았다. 사진캡처=스포츠닛폰 홈페이지

하시가미 감독대행은 두달간 26승2무18패, 승률 0.591을 기록했다.사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

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나가시마 시게오, 오 사다하루(왕정치), 후지타 모토시, 하라 다쓰노리, 호리우치 쓰네오, 다카하시 요시노부, 아베 신노스케. 지난 50년간 요미우리 자이언츠를 이끌었던 감독들의 면면을 보면 정형화된 틀이 있다. 일본프로야구(NPB) 최다 우승팀 요미우리의 중심타자, 에이스로 활약했던 스타 선수 출신이다. 예외 없이 요미우리에서 시작해 요미우리에서 선수 생활을 마친 자이언츠 '원클럽맨'이다.

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나가시마를 상징했던 유니폼 등번호 3번, 오 사다하루가 썼던 1번은 영구결번됐다. 나가시마와 후지타는 두 차례, 하라는 세 번에 걸쳐 사령탑에 올랐다. 팀 분위기 전환이 필요할 때도 요미우리는 밖으로 눈을 돌리지 않았다. 요미우리 '순혈주의'를 고집했다. 요미우리 66대 4번 타자 다카하시는 40세에 선수 은퇴해 코치 경력 없이 곧바로 감독이 됐다.

현재 요미우리를 이끌고 있는 하시가미 히데키 감독대행(61)은 이전 요미우리 사령탑과 완전히 다른 길을 걸었다. 1988년 야쿠르트 스왈로즈에서 출발했다. 니혼햄 파이터스, 한신 타이거즈에서 백업으로 뛰었다. 포수로 입단해 외야수로 전향했는데, 12시즌 동안 한 번도 규정타석을 채우지 못했다.

통산 543경기 출전, 타율 0.265-17홈런-86타점. 요미우리 출신도, 스타 선수 출신도 아니다.

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하시가미 대행이 요미우리 수뇌부를 고민에 빠트릴 수도 있을 것 같다. 요미우리가 전반기를 한신과 센트럴리그 공동 1위로 마쳤다.

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92경기에서 50승2무40패, 승률 0.566.

메이저리그로 떠난 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스) 공백을 우려했는데, 외국인 타자에 의존하지 않고 유망주를 적극 기용해 극복했다.

요미우리는 감독 사퇴로 비상상황을 맞았지만, 감독대행 체제로 빠르게 분위기를 수습했다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

선수 육성에 성공하고 팀 성적까지 냈다. 현재와 미래를 모두 잡은 모든 팀이 바라는 이상적인 그림이다.

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5월 26일.

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요미우리 구단 관계자, 지도자, 선수, 팬 모두 잊지 못할 날짜다. 이날 미성년자 딸 폭행 혐의로 체포됐던 아베 감독이 "팀에 폐를 끼쳤다. 면목이 없다"라며 전격 사퇴를 발표했다. 퍼시픽리그와 인터리그(교류전) 개막 직전에 벌어진 일이다.

비상사태. 아베 감독의 고교 선배인 하시가미 코치가 감독대행이 됐다. 하시가미 대행은 어수선한 팀 분위기를 빠르게 수습했다. 하시가미 대행은 지난해 요미우리에 합류했다. 2군팀 오이식스 니가타를 지휘하다가 요미우리로 옮겼다. 전략코치로 이베 감독을 보좌했다. 전력 분석을 하면서 젊은 선수들에게 조언하는 역할을 했다. 올해는 타격 총괄코치를 맡았다.

하시가미 대행은 앞서 2012~2014년 요미우리 1군 전략코치, 타격코치를 지냈다. 라쿠텐 이글스, 세이부 라이온즈, 야쿠르트 코치로 활동했다. 충분한 검증을 거친 베테랑 지도자다.

사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

하시가미 대행 체제로 전환한 뒤 이전보다 팀에 활력이 돈다. 하시가미 대행은 선수들에게 엄격했던 카리스마형 지도자 아베 감독과 성향이 많이 다르다. 젊은 선수들과 활발하게 소통하며 경기력을 끌어낸다.

26승2무18패, 승률 0.591. 하시가미 대행 체제로 요미우리가 거둔 성적이다.

갑자기 구원투수로 투입돼 두 달이 흘렀다. 일본 매체와 팬들이 요미우리 경기 때 주목하는 점이 있다. 하시가미 대행은 아베 감독이 사용하던 감독실을 사용하지 않는다. 경기 중에도 더그아웃 감독 자리에 가지 않는다.

일본언론은 하시가미 대행이 27일 야마구치 요시카스 구단주에게 전반기 종료 인사를 했다고 보도했다. 물론, 구단주로부터 "잘하고 있다"는 칭찬을 들었다.

하시가미 대행은 후반기에도 감독실을 사용하지 않겠다고 했다. 그는 "불편함이나 문제가 있다는 걸 한 번도 느끼지 못했다. 오히려 다른 코

사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

치와 대화할 기회가 늘어난 게 좋다"라고 했다.

요미우리가 우승까지 간다면 구단 수뇌부의 고민이 커질 것 같다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com