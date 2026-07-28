중재위원은 내부자일 뿐 판사가 아니다, 어차피 지는 게임...고우석 10G 징계 사실상 확정

미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 고우석이 지난 25일(이하 한국시각) 마운드에 오르려다 이물질 검사를 통해 퇴장 조치를 받은 뒤 더그아웃으로 물러나고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]이물질 규정을 위반했다는 이유로 10경기 출전 정지 처분을 받은 미네소타 트윈스 고우석이 이의신청을 한 가운데, 결과가 뒤집힐 가능성이 매우 희박하다는 의견이 지배적이다.

Advertisement

야구규칙 3.01과 6.02(c) 및 (d)는 외부 물질 사용을 금하고 있다. 투수가 공에 침이나 다른 물질을 발랐다고 상대팀이 이의제기를 할 경우 심판은 검사를 진행해 퇴장시킬 수 있다.

이에 대해 MLB는 2021년 6월 상대팀 이의제기와 상관없이 경기 중 심판이 수시로 투수의 손과 글러브를 검사할 수 있도록 규정을 보완했다.

그 뒤로 이 규정 위반으로 10경기 출전 정지 징계를 받은 메이저리그 투수는 2021년 시애틀 매리너스 헥터 산티아고, 애리조나 다이아몬드백스 케일럽 스미스, 2023년 뉴욕 메츠 맥스 슈어저와 드류 스미스, 뉴욕 양키스 도밍고 헤르만, 샌디에이고 파드리스 로베르토 수아레즈, 2024년 휴스턴 애스트로스 로넬 블랑코, 메츠 에드윈 디아즈 등 8명이다.

Advertisement

이 가운데 이의신청을 한 투수는 산티아고와 케일럽 스미스 둘 뿐이고, 슈어저와 수아레즈는 이의신청을 했다가 취소했다. 산티아고와 스미스는 중재위원 앞에서 소명했지만, 징계 내용은 바뀌지 않았다. 주목할 건 중재위원은 커미셔너가 지명한 사무국 '내부' 임직원이라는 사실이다.

2024년 6월 24일(한국시각) 뉴욕 메츠 에드윈 디아즈가 8회 투구를 마치고 글러브에서 이물질이 발견됐다는 이유로 퇴장당한 뒤 고개를 숙인 채 더그아웃을 향하고 있다. AP연합뉴스

Advertisement

디아즈의 경우 2024년 6월 24일 시카고 컵스전에 8회 등판해 1이닝을 던진 뒤 빅 카라파자 3루심으로부터 손과 글러브 검사를 받았다. 카라파자 심판은 끈적거리는 물질이 나오자 심판진 회의를 거쳐 그의 퇴장을 선언했다.

디아즈는 로진과 땀, 먼지가 섞여 끈적거렸을 뿐 이물질을 묻히지는 않았다고 항변했다. 그러나 그의 주장은 받아들여지지 않았다. 카라파자 심판은 당시 상황에 대해 "분명 그건 로진도, 땀도 아니었다. 우리는 이런 사례들을 수천 번도 더 검사했다. 이물질 느낌이 정확히 뭔지 안다. 그건 매우 끈적거렸다"고 했다.

Advertisement

다음 날 10경기 출전 정지 징계가 내려진 뒤 디아즈는 이의신청을 하지 않았다. 당시 디아즈와 카를로스 멘도사 감독은 팀 분위기를 해칠 가능성이 있다는 이유를 댔다.

맥스 슈어저가 2023년 4월 20일(한국시각) LA 다저스전에서 이물질 규정 위반으로 퇴장 조치를 받은 뒤 심판진에 격렬히 항의하고 있다. AP연합뉴스

Advertisement

MLB는 이물질에 대해 구체적인 성분을 규정에 명시하지 않고 있다. 다만 부적절하게 사용될 경우 로진도 금지된 이물질이 될 수 있다고 본다. 예를 들면, 로진을 자외선 차단제와 같은 물질과 섞어 끈적걸림을 유도했다면 이물질이 될 수 있다는 얘기다.

FOX스포츠는 당시 디아즈의 사례에 대해 '많은 투수들은 심판이 처음에 문제가 될 만한 것을 발견했을 때나, 그후 이의신청 과정에서 MLB의 끈적거리는 물질 규정에 대해 할 말이 없다고 느낀다'며 '많은 선수들과 구단 관계자들은 뭔가가 묻은 것(tacky)과 끈적거림(sticky)의 차이, 과도한 끈적거림(too skicky)이 뭔지에 대해 명확한 기준이 없다고 강조하고 있다'고 분위기를 전했다.

결국 현장에서 나오는 심판의 판단과 생각에 따라 이물질 규정 위반 여부가 결정되고, 이의신청은 형식적 절차나 다름없다는 얘기다. 슈어저는 이의신청을 했다가 "팀을 위해 징계를 받아들인다"고 입장을 바꿨다. 추측컨대 중재위원이 외부 전문가가 아니라는 얘기를 듣고 바로 취소한 것으로 봐야 한다.

뿐만 아니라 징계를 내릴 때나 중재 과정에서 해당 투수가 사용한 이물질의 정체가 뭔지 명확하게 밝혀지거나 공개된 사례는 하나도 없다.

고우석이 글러브 이물질 검사를 받고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

고우석에 대해서도 마찬가지다. 심판진이 고우석의 글러브에서 끈적거린다고 판단한 이물질의 성분이 무엇인지에 대해 객관적 조사나 테스트가 이뤄지지는 않는다. 고우석은 땀과 로진이 섞였고, 오랫동안 글러브에 닿다 보니 끈적거림이 있었을 것이라고 설명했는데, 디아즈와 다를 바 없는 항변이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com