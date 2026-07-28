'마운드 꼴찌 → 9위 추락' 결국 시즌 중에 日 단기 유학 보낸다 "4명 파견"

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 최용준이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]9위에 처져있는 SSG 랜더스가 유망주 투수 4명을 일본으로 보낸다. 시즌 중 단기 유학을 결정했다.

Advertisement

SSG 구단은 "28일부터 8월 10일까지 2주간 유망주 투수 4명(최용준 이준기 김도현 변건우)과 코칭스태프 2명을 일본 'NEXT BASE ATHLETES LAB(넥스트 베이스 애슬레틱 랩, 이하 넥스트 베이스)'에 파견한다"고 발표했다.

'넥스트 베이스'는 일본 치바현에 위치한 스포츠과학 기반 훈련 시설로, 선수별 투구 메커니즘과 신체 데이터를 정밀 분석해 맞춤형 훈련 방향을 제시하는 기관이다.

추신수 구단주 보좌역 겸 육성총괄이 구상해 온 '해외 선진 스포츠과학 시스템 도입'의 일환으로 진행되는 이번 파견은, 선수단의 하반기 1군 전력 구축과 미래 유망주의 성장을 조기에 도모하기 위해 마련됐다.

Advertisement

SSG는 파견 대상을 향후 1군 전력화 가능성과 성장 잠재력을 종합적으로 고려해 선정했다. 150km급 구위를 지닌 파워형 자원부터 안정된 경기 운영 능력을 갖춘 선발 및 불펜 유망주까지 다양한 유형의 선수들로 구성했으며, 단기간 프로그램인 만큼 선수별 핵심 과제를 도출하고 귀국 후 곧바로 현장 훈련에 적용할 수 있는 실질적인 피드백 확보에 초점을 맞춘다.

Advertisement

또한 SSG는 현지 분석 데이터를 코칭스태프와 실시간으로 공유하여 선수별 보완 방향을 일관성 있게 유지하고, 향후 마무리캠프와 비시즌 준비 과정에서도 해당 데이터를 지속 활용할 방침이다.

추신수 보좌역은 "선수단의 하반기 1군 투수 뎁스 강화와 미래 전력 육성을 위해 구단 차원의 투자로 이번 파견을 결정하게 되었다"라며 "선수들과 코칭스태프가 첨단 바이오메카닉스 프로그램을 집중적으로 소화하여, 1군 무대에서 팀에 즉시 보탬이 되는 핵심 전력으로 한 단계 더 성장하길 기대한다"고 설명했다.

Advertisement

SSG 구단도 "이번 파견을 계기로 해외 전문 훈련기관과의 협업 가능성을 확대하고, 관련 노하우를 내재화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

Advertisement

SSG는 올 시즌 마운드 재건의 필요성을 절감했다. 전반기 선발과 불펜이 동시에 붕괴되면서 개막 초반 상위권 경쟁에서 미끄러졌고, 현재 순위 9위를 기록 중이다. 특히 투수 부문 성적이 극도로 부진하다. SSG는 현재 팀 평균자책점 5.72로 10개 구단 중 꼴찌고, 유일한 5점대를 기록 중인 팀이다.

결국 다시 강팀의 면모를 되찾기 위해서는 투수 유망주들의 확실한 성장이 필요하다는 결론을 내렸고, 해답을 찾기 위해 다방면으로 노력 중이다. 이번 일본 단기 파견 역시 그 일환이라고 볼 수 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com