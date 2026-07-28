'어, 이러면 김혜성에 기회...?' WS 3연패 올인 다저스, T.에르난데스 트레이드 가능성 급부상

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[스포츠조선 박상경 기자] 이렇게 되면 김혜성에게 기회가 돌아가는 걸까.

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LA 다저스가 외야수 테오스카 에르난데스를 트레이드할 수 있다는 전망이 나왔다. ESPN의 제프 파산은 28일(한국시각) SNS를 통해 '다저스가 그를 내보낼 가능성이 있다'고 적었다. 이날 트레이드 마감일을 앞두고 팬들에게 댓글 질문을 받은 파산은 '현장에서 들은 가장 놀라운 이름'에 대한 물음에 테오스카 에르난데스라고 답했다. 그는 '다저스는 우완 투수가 부족하다. 마이너리그 외야 자원 뎁스가 두터운 편'이라며 에르난데스가 우완 투수와의 트레이드 카드로 활용될 가능성을 언급했다.

테오스카 에르난데스는 2024~2025 월드시리즈에서 다저스의 2연패에 공헌한 바 있다. 올 시즌 현재 71경기 타율 0.251(251타수 63안타) 8홈런 37타점, 출루율 0.323, 장타율 0.390, OPS(출루율+장타율) 0.713으로 기대만큼의 활약과는 거리가 있는 편이다.

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다저스는 태너 스캇, 알렉스 베시아, 에드가르도 엔리케스 등 풍부한 불펜 자원을 갖추고 있다. 하지만 필승조인 스캇, 베시아가 좌완이고, 우완 중에서는 엔리케스 정도가 믿을맨으로 꼽힌다. 보다 경쟁력 있는 우완 불펜 보강을 노리는 상황에서 테오스카 에르난데스가 그에 걸맞은 카드로 낙점된 분위기다.

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테오스카 에르난데스가 팀을 떠난다면 김혜성에게 뜻밖의 기회가 주어질 가능성도 있다.

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김혜성은 내야 유틸리티로 분류되지만, 올해 외야 수비 경험이 쌓여 있다. 다저스는 스프링캠프에서 김혜성을 중견수로 실험한 바 있다. 지난 5월 28일엔 테오스카 에르난데스의 부상 뒤 교체 투입돼 좌익수 자리를 소화하면서 안정적인 수비를 보여주기도 했다. 다저스는 김혜성을 마이너리그로 내려보내면서 내야 뿐만 아니라 외야에도 전천후 기용할 수 있다는 뜻을 드러낸 바 있다. 김혜성이 앞서 작전 수행이나 스피드, 수비 집중력 면에서 좋은 평가를 받았고, 트리플A에서 타격감이 살아나고 있다는 점에서 '깜짝 카드'로 그를 활용할 수도 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com