'흑역사 쓸뻔' 18연패 조카 → ML 124승 레전드 박찬호 속내는? "연락 잘 안와, 내가 먼저 한다" [삼성동포커스]

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2루 정수빈의 땅볼을 잡은 김윤하가 2루 악송구를 범한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

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[삼성동=스포츠조선 김영록 기자] "연락 좀 하라고 했는데, 잘 안하더라. 아직 어린 선수니까, 다치지 않고 오래 뛴다는 생각만 하길 바란다."

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메이저리그 124승의 레전드, 이제 선수 출신 공동 구단주로 거듭난 박찬호를 친척으로 둔 야구선수의 속내는 어떨까.

키움 히어로즈 김윤하는 박찬호의 5촌 조카다. 프로에 입단하기 전부터 '박찬호 조카'라는 수식어와 함께 뜨거운 주목을 받았다.

피로 이어진 재능답게 2024년 신인 드래프트 1라운드(전체 9번)로 프로에 입성했다. 동생 김명규도 올해 NC 다이노스에 입단했다.

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키움은 김윤하의 입단 첫해부터 선발투수로 꾸준히 기회를 주고 있다. 하지만 데뷔 첫해 1승6패, 2년차에는 무려 0승12패의 시련을 겪었다. 올해도 불펜을 거쳐 7월부터 선발로 기용됐는데, 지난 5일 고척 두산 베어스전에서 패전투수가 되면서 선발 18연패라는 악몽에 직면했다.

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다행히 26일 광주 KIA 타이거즈전에서 5이닝 3실점으로 선발승을 따내며 연패를 끊었다. 심수창의 선발 연패(16연패) 기록은 이미 김윤하로 바뀌었지만, 다행히 선발과 구원 합쳐 최다 연패(장시환, 19연패) 타이 기록을 단 한걸음 앞두고 가까스로 벗어났다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견에 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

박찬호는 27일 삼성동 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 열린 '팀61'과 메이저리그 구단 애슬레틱스의 전략적 파트너십 컨퍼런스에 팀61 대표 자격으로 섰다. 현장에는 박찬호 외에도 존 피셔 애슬레틱스 구단주, 마크 배다인 애슬레틱스 대표가 함께 했다.

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행사가 끝난 뒤 만난 박찬호는 김윤하 이야기가 나오자 "드디어 연패를 끊었다"면서 밝게 웃었다.

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"(연패나 부진은)긴 터널을 지나간다고 생각해야한다. 터널이 참 어두운데, 그렇다고 눈을 감으면 아무것도 안 보이는 거다. 하지만 멀리 앞을 바라보면, 하얀 점이 보이지 않나. 그것만 바라보고 가야한다."

김윤하의 부모님은 모두 프로골퍼 출신이다. 어머니가 바로 박찬호의 사촌누나다. 박찬호는 "부모님이 모두 운동을 경험하셨고, 개인으로도 아주 훌륭한 분들이다. (김윤하가)프로 선수로서 힘든 부분이 많겠지만, 그런 부분은 잘 인도해주실 거라고 믿는다"라고 덧붙였다.

이어 박찬호는 "승리는 그 자체로 좋은 거지만, 어떻게 승리하느냐는 과정이 더 중요하다"고 강조하는 한편 "자주 연락하라고 했는데, 안 좋은게 보이는데 연락을 잘 안하더라. 오히려 내가 먼저 누나 통해서 '연락 좀 자주 하라고 해' 해서 연락할 때가 더 많다"며 너털웃음을 지었다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발 투수로 등판한 김윤하. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

"조만간 축하한다고 전화할 생각이다. 신인 때부터 '다치지 않고 오래 간다는 생각만 해라' 얘기를 해줬었다. 팀 상황이 힘드니까 본인도 많이 힘들 거다. 요즘 한국야구 고졸 선수들이 멘탈적인 준비가 좀 부족한 것 같다. 그런 부분도 배워야한다."

박찬호는 "고교생이 갑자기 직면한 프로 사회를 이해하기란 쉽지 않은게 당연하다. 나이와 별개로 프로는 팬들의 뜨거운 지지를 받는 만큼 좋은 모습을 보여줘야하지 않나"라며 "한국 고교야구에서 앞으로 훌륭한 선수들이 많이 나왔으면 좋겠다. 선수들이 글로벌적인 기회를 통해 많이 배우고, 어떻게 나아가야하는지, 꿈을 키울 수 있도록 나도 노력하겠다"라고 강조했다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com