"1회 함성 엄청나 긴장. 이 팬들이 우리편이라니..." 한화의 '5강 승부수'의 첫 등판은... "변화구 많이 움직이더라"[대전 코멘트]

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진을 향해 기쁨을 표현하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진과 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"이 팬들이 모두 우리편이라니 갈수록 힘이 됐다."

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다양한 구종으로 LG 트윈스의 타선을 잘 막아냈다. 왼손 타자에는 좀 더 자신있게 던지는 모습. 4이닝을 3안타 2볼넷 1탈삼진 무실점으로 막아냈다. 투구수는 57개.

한화 이글스의 '5강 승부수' 왼손 외국인 투수 브루스 짐머맨의 무난한 데뷔전이었다.

1회초가 가장 큰 고비였다. 1사후 연속 안타로 1,2루의 위기를 맞았지만 4번 문보경을 2루수앞 땅볼, 5번 문정빈을 삼진으로 잡아내며 탈출. 2회초엔 박동원의 타구에 등쪽을 맞았는데 다행히 문제가 없었다. 이후 3회초, 4회초에도 주자를 내보내긴 했지만 위기없이 마쳤다.

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갈수록 적응이 된 듯 투구수도 줄었다. 1회초에만 24개의 공을 던졌던 짐머맨은 2회초 12개, 3회초 11개, 4회초 10개로 빠르게 이닝을 마쳤다.

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짐머맨은 구속이 빠르지 않지만 다양한 구종과 좋은 제구력을 가진 것이 장점인데 이것이 첫 등판부터 잘 나타났다. 최고 146㎞의 직구는 6개, 최고 145㎞의 투심도 11개로 직구계열 공을 17개만 던졌다. 포크볼을 17개 뿌렸고, 슬라이더도 14개를 던졌다. 커브 7개, 커터 2개 등 총 6개의 구종으로 LG 타자들의 빠른 스윙을 유도하며 이닝을 빠르게 끝냈다.

다만 2스트라이크를 잡은 이후 확실한 위닝샷을 보여주지 못해 삼진은 1개밖에 잡지 못한 부분이 아쉬웠다. KBO리그 공인구에 맞는 변화구를 찾고 KBO리그 타자들에 맞는 피칭 디자인을 한다면 좋아 질 수 있을 듯.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회초 1사 1루 짐머맨이 박동원이 친 타구를 몸에 맞았다. 짐머맨에게 다가가 사과하는 박동원의 모습. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진을 향해 기쁨을 표현하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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첫 등판을 마친 짐머맨은 홈팬들의 열광적 응원에 좀 놀랐다. 더그아웃에서 보는 것과 실제 마운드에서 경험한 응원의 무게감이 달랐던 것 같다.

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짐머맨은 "생각했던 것 보다 홈 팬들의 함성이 엄청나서 1회에는 솔직히 긴장도 됐다. 하지만 이 팬들이 모두 우리편이라고 생각하니 이닝이 갈수록 힘이 됐고, 점차 적응해 나갈 수 있었던 것 같다"라면서 "우리 홈팬들의 응원은 정말 최고였다. 엄청난 함성속에서 야구를 하니 행복했다"라고 말했다.

처음 밟은 마운드나 공인구도 만족스러웠다. "마운드는 좋았다. 늘 던져왔던 곳이 아니었지만 편안하게 던졌다"는 짐머맨은 "공인구는 조금 작게 느껴지고, 심은 두꺼운 느낌이어서 변화구가 많이 움직이는 느낌이었다. 오늘 커브가 특히 만족스러웠는데 이 부분도 점차 발전시켜 나갈 것이다"라고 했다.

당초 70개 안팎으로 던질 예정이라고 했는데 다소 적은 57개에서 멈춘 것에 그는 벤치의 결정에 따른 것이라고 했다. 짐머맨은 "나는 늘 좀 더 많은 이닝을 던지고 싶어 한다"며 5회에도 나가고 싶었다면서 "한국에 온지 얼마 안된 상황이라 팀에서 관리해주신 것 같다. 팀의 계획이었기 때문에 개인적인 욕심은 생각하지 않았다"라고 했다.

"나를 필요로 한 팀에 오게 된 것은 행복한 일이다"라며 한화에 온 것을 기쁘게 받아들인 짐머맨은 "기대에 부응하기 위해 계속 열심히 할 것이고, 마운드에 오랫동안 남아 팀이 더 많은 승리를 거두는 데 도움을 주도록 노력하겠다"라고 각오를 밝혔다. 로테이션상 짐머맨의 다음 등판은 8월 1일 수원 KT 위즈전이다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com