"이정후, 여러 팀의 TOP 옵션" 트레이드 인기 폭발 → 자이언츠 수뇌부, 정후 빼고 다 줄게!

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 21: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants talks with teammate Heliot Ramos #17 prior to the game against the Kansas City Royals at Kauffman Stadium on July 21, 2026 in Kansas City, Missouri. Jay Biggerstaff/Getty Images/AFP (Photo by Jay Biggerstaff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jul 25, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) is hit by pitch during the seventh inning against the Los Angeles Angels at Oracle Park. Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images

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v[스포츠조선 한동훈 기자] 여러 팀이 이정후를 탐내고 있지만 샌프란시스코 자이언츠는 트레이드 불가 방침을 고수했다.

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미국 매체 스포츠일러스트레이티드(SI)는 27일(한국시각) '샌프란시스코는 트레이드 문을 활짝 열어줬지만 이정후는 그 대상이 아니다'라고 보도했다.

샌프란시스코는 이미 다음 시즌 대비 태세다.

44승 61패 승률 4할1푼9리를 기록했다. 내셔널리그 서부지구 4위다. 와일드카드 진출권과 승차는 무려 10.5경기다. 57경기가 남은 시점에서 뒤집기는 불가능에 가깝다.

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따라서 샌프란시스코는 고액 연봉자들을 트레이드를 통해 정리하고 선수단 교통정리 작업을 펼칠 예정이다.

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SI는 '트레이드 마감일이 다가오면서 샌프란시스코가 판매자로 나설 것이라는 사실이 잘 알려졌다. 샌프란시스코는 높은 기대를 안고 2026년에 들어섰지만 끊임없이 어려움을 겪었다'고 지적했다.

SI에 따르면 외야 보강을 원하는 복수의 구단이 이정후를 탐내고 있다.

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SI는 '우승에 도전하는 팀들이 외야 수비 깊이를 더하기 위해 노리는 최고의 옵션 중 한 명으로 이정후가 거론되고 있다. 메이저리그 3년차에 접어든 이정후는 미래를 구축할 수 있는 유형의 타자로 성장했다'고 높이 평가했다.

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그러나 샌프란시스코는 이정후를 넘길 생각이 없는 모양이다.

USA 밥 나이팅게일 기자는 '버스터 포지 사장을 비롯한 임원진은 이정후를 트레이드 시장에 내놓지 않기로 결정했다. 그러나 다른 적절한 제안이 온다면 기꺼이 이적시킬 수 있다'며 이정후가 아닌 다른 선수들은 적극적으로 트레이드할 계획이라고 전했다.

샌프란시스코가 처분을 원하는 선수는 엘리엇 라모스다. 라모스는 올 시즌 67경기 275타석 9홈런 OPS(출루율+장타율) 0.736을 기록했다. 2024년과 2025년에는 연속해서 20홈런을 돌파했다.

이정후는 올 시즌 96경기 384타석 타율 3할2푼 OPS 0.771에 6홈런을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com