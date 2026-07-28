'3승7패 → 9승1패' 마법 같은 대반전! 4할 타자도 있지만… 확 달라진 비결은 '역시' [SC포커스]

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 선발 소형준. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 박영현이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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[스포츠조선 김영록 기자] 무너지는듯 했던 KT 위즈가 후반기 시작과 함께 기적처럼 부활했다.

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전반기 막판 3연승으로 한숨을 돌린 KT는 이후 LG 트윈스와의 후반기 개막 4연전에서 전승, 두산 베어스전 1무 후 롯데 자이언츠를 상대로 2연승을 이어가며 단숨에 9연승을 질주했다. 비록 지난 26일 1대15로 대패하며 연승이 끊겼지만, LG를 제치고 2위로 올라섬은 물론 1위 삼성 라이온즈에 2경기반 차이로 따라붙었다.

'투수 장인' 이강철 감독이 지휘하는 KT의 강점은 역시 마운드였다. 지난 9승1무1패 과정을 돌아보면, KT는 마지막날 그렇게 난타를 당하고도 팀 평균자책점 1위(2.79)를 기록했다.

이제 완연한 토종 에이스의 존재감을 뽐내는 소형준이 3경기 평균자책점 0.93으로 3승을 올렸고, 부상이 길어진 보쉴리가 방출된 대신 로건이 3경기 2승(평균자책점 3.60)을 책임졌다. 고영표와 오원석도 눈부셨다. 대패한 롯데전 선발투수 사우어(평균자책점 7.20)을 제외한 선발진의 안정감은 독보적이었다.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 손동현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

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6월 이후 10개 구단 중 최악의 성적을 냈던 불펜도 환골탈태했다. 손동현이 5경기 1승1홀드, 평균자책점 0으로 확실한 필승조의 면모를 보여줬다. 마무리 박영현도 7경기 4세이브 평균자책점 1.17로 철벽 뒷문을 과시했다.

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스기모토의 변화도 눈에 띈다. 스기모토는 올해 KT에서 가장 많은 경기(48경기)를 소화중인 투수다. 리그 전체로 보면 SSG 랜더스 김민(49경기) 바로 뒤에 스기모토, 삼성 라이온즈 이승민, KIA 타이거즈 김범수, 한화 이글스 조동욱(이상 48경기)이 위치하고 있다. 팀내로 따져도 손동현(40경기) 박영현(38경기)보다 많고, 좌완 불펜 전용주(44경기)보다도 잦다.

특히 스기모토의 49⅔이닝(선발 5이닝)은 이들 중에서도 독보적이다. 대체선발로 1경기 등판했고, 3연투 2번, 연투 15번, 멀티이닝 7경기를 소화했다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 7회초 1사 1,3루 두산 박찬호를 병살 처리한 KT 스기모토가 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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스기모토는 KT가 개막 이래 최고의 기세를 보여준 최근 11경기에도 9경기 9이닝을 책임졌다. 그 결과는 놀랍게도 평균자책점 2.00이다. 시즌 평균자책점은 여전히 5.07로 높은 편이지만, 지난 시간 이강철 감독의 고민을 완벽하게 떨쳐내는 활약상을 보여줬다.

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같은 기간 KT의 타선은 팀타율 3위(2할8푼4리, 1위 한화-2위 삼성), 팀 OPS 7위(0.747, 1위 한화)에 그쳤다. 11경기 중 5득점 이상 따낸 경기는 단 4경기에 불과하다. 허경민(41타수 20안타) 김상수(29타수 12안타, 1홈런) 힐리어드(3할8푼6리, 6홈런 14타점) 등 3명의 타자가 4할 안팎의 불방망이를 휘둘렀지만, 다른 선수들의 뒷받침이 아쉽다.

주포 안현민이 부진했다. 이 기간 안현민은 타율 2할2푼2리 0홈런에 그쳤다. 햄스트링 부상 이후 안현민은 예전처럼 자신만만한 풀스윙보다는 확실한 선구안을 통해 출루율을 지키는데 중점을 두는 모습. 올시즌 타율은 2할9푼9리지만, 출루율은 4할6푼4리에 달한다.

9일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT와 키움의 경기. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.09/

KT는 뒷심의 팀으로 유명하다. 올해는 평소와는 조금 달랐다. 3~4월 19승9패로 쾌조의 질주를 보인 반면, 5월에는 13승1무11패로 주춤했고, 급기야 6월에는 11승12패로 월간 5할 승률이 깨졌다. 7월초 3연패로 순위도 3위까지 내려앉았다. 꾸준한 위닝 시리즈의 연속을 강조하는 이강철 감독 입장에선 한숨 나오는 결과였다.

대신 역시 감독의 철학과는 다른 9연승을 통해 다시 2위를 탈환하고, 좋은 기세를 되찾았다. 모두의 예상을 깬 KT의 7월 대반격, KT의 힘은 결국 마운드에서 나온다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com