8연패 LG 이렇게 떨어지나... 팀타율 0.306, 외국인 4번 등판. 반등의 기회는 이번주[SC 포커스]

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 웰스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

LG 트윈스가 새로 영입한 카를로스 카라스코. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]이번주가 가장 좋은 로테이션이다. 반등을 해야한다.

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한국시리즈 2연패를 향해 달리던게 엇그제 같은데 어느덧 선두권 경쟁에서 멀어진 듯한 LG 트윈스다. 속절없는 8연패가 만든 새로운 이미지. 힘이 빠진 LG다.

후반기 데이터는 처참하다. 팀타율은 2할7푼1리로 7위로 올라섰지만 평균자책점 7.29로 꼴찌. LG를 선두권에 올려놓았던 마운드가 무너져서 살아나지 못하고 있다.

특히 선발진의 평균자책점은 무려 9.00이나 된다. 9위인 NC 다이노스가 5.58이니 후반기 LG 선발이 얼마나 무기력한지를 알 수 있다.

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그래도 이번 주는 희망을 걸어볼 만하다.

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톨허스트-웰스-임찬규-송승기-카라스코-톨허스트로 6경기를 치른다. 메이저리그 통산 112승을 거둔 베테랑 카를로스 카라스코가 데뷔전을 치른다. 비자 문제 등 등판 준비가 매끄럽게 진행된다면 선발 자리가 비어있는 1일 잠실 두산 베어스전에 나서게 된다.

LG 염경엽 감독은 톨허스트에게 충분한 휴식을 줬다. 톨허스트는 지난 22일 잠실 NC전서 3회까지 42개의 공을 뿌렸다. 3회말 강한 비로 인해 노게임이 선언됐다. 투구수가 많지 않았기에 28일 잠실 키움전까지 푹 쉴 수 있는 환경이 됐다. 키움전 등판 뒤엔 나흘 휴식 후 일요일인 2일 잠실 두산전에 나선다.

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카라스코가 좋은 피칭을 해준다면 팀 분위기가 좋아질 여지가 있다. 외국인 투수 3명이 4경기에 나서기 때문에 반등의 가능성이 있다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회초 2사 1,2루 박해민이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회초 1사 1루 문정빈이 좌중월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 오스틴이 좌월 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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그리고 타선이 살아날 조짐을 보여주고 있다는 점도 LG로선 이번주에 기대를 해볼만하다. 후반기 시작과 함께 치른 KT 위즈와의 4연전에서 팀타율이 2할2푼9리에 경기당 1.8득점에 그쳤던 LG는 지난주엔 1승4패에 그쳤지만 NC 다이노스, 한화 이글스에 팀타율 3할6리를 기록해 지난주 2위의 좋은 모습을 보였다. 경기당 6.6득점도 좋았다.

박해민이 5할(18타수 9안타), 문정빈이 3할6푼8리(19타수 7안타), 홍창기가 3할3푼3리(21타수 7안타), 구본혁이 4할3푼8리(16타수 7안타), 오스틴이 3할7푼5리(16타수 6안타), 문성주가 3할3푼3리(12타수 4안타) 등 타격감이 좋아진 타자들이 많았다.

타선이 초반에 터지면서 선발이 버텨준다면 후반기 떨어진 분위기를 살릴 수 있다.

1위 삼성과는 무려 5게임이나 벌어져있고 2위 KT와는 2.5게임차다. LG는 지난해에도 이맘 때쯤 1위 한화와 5.5게임차까지 떨어져 있었지만 이를 뒤집고 우승을 차지했었다. 8연패의 어두운 분위기를 빨리 벗어나 전반기의 1위 분위기를 찾는다면 아직은 1위 다툼이 가능하다. 그리고 이번주가 그 타이밍이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com