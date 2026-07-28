"고쳐쓰기 쉽지 않다" 악몽의 초구 머리 쪽 사구→두번째 2군행, 미야지 사실상 방출 수순

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 삼성 미야지가 두산 강승호와 승부에서 던진 초구 직구가 사구로 연결되자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 외국인 투수 미야지를 결국 2군으로 내렸다.

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지난 26일 잠실 두산 베어스전에서 나온 '초구 헤드샷' 여파에 따른 징계성 조치이자, 시즌 두 번째 엔트리 말소다. 사실상 방출 수순이다.

초구 헤드샷 후 전격 말소, 반복되는 제구 난조

미야지는 지난 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과의 홈경기에서 0-4로 뒤진 8회 등판했다. 하지만 첫 타자 강승호을 상대로 던진 초구 직구가 머리 쪽으로 향하며 사구가 됐다. 몸에 먼저 맞고 머리 쪽으로 날아가 KBO 규정에 따른 '패스트볼 헤드샷' 퇴장은 아니었다. 하지만 삼성 벤치는 단 1구 만에 즉시 미야지를 교체했다. 그리고 다음 날인 27일 1군 엔트리에서 말소됐다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 미야지가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

이번 말소는 지난 6월 말 말소와 차원이 다르다.

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재조정을 위한 시간이 아니다. 미야지는 앞서 6월에도 심각한 제구 불안과 기복으로 한 차례 2군에 다녀온 바 있다. 당시 제구를 잡기 위한 특별 훈련을 소화하고 돌아왔으나, 실전 마운드에서의 불안감은 잠시 좋아지는 듯 하다 다시 머리쪽 사구가 나오면서 실망감을 안겼다.

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KBO 기록으로 본 미야지의 난조

올 시즌 미야지의 KBO 통산 성적과 주요 세부 지표는 그가 왜 결단에 직면했는지를 명확히 보여준다.

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미야지는 올시즌 36경기에서 1패 3홀드, 5.87의 평균자책점을 기록중이다. 30⅔이닝 동안 30개의 탈삼진으로 높은 삼진 비율을 보이고 있지만, 볼넷과 사구가 문제다. 볼넷 23개, 몸에 맞는 공 7개, 폭투가 4개다. 이닝당 출루허용률(WHIP)은 1.60에 달한다.

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특히 불펜 피칭에서는 강력한 구위와 안정된 제구를 보이지만, 마운드에만 서면 제구 난조가 도진다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 삼성 미야지가 두산 강승호와 승부에서 던진 초구 직구가 사구로 연결되자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

"고쳐쓰기 쉽지 않은 상황, 대체자 동분서주 찾는 중"

삼성 라이온즈 구단 담당자는 미야지 거취와 관련, 조심스레 "현재로선 고쳐쓰기가 쉽지만은 않은 상황이다. 불펜에서 던질 때와 실제 마운드에 올랐을 때의 모습이 다르다. 우리 팀에 진짜 필요한 선수를 최선을 다해 찾고 있다"고 전했다.

벤치의 2군행 조치 등을 감안하면 미야지에 대한 구단의 신뢰가 사실상 철회되었음을 시사한다.

사실상 '방출 대기' 상태에 들어갔다고 봐야할 상황. 대체 외국인 선수 리스트업 및 교체 작업에 박차를 가하고 있는 상황이다.

아사이쿼터 교체시장은 외국인 시장에 비해 무척 좁은 편. 전력에 크게 도움될 선수를 찾기가 쉬운 일만은 아니다.

과연 삼성이 잔여 시즌 마운드를 안정시킬 새로운 구원투수를 찾아낼 수 있을까. 또 한번의 외인선수 '매직'이 필요한 상황이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com