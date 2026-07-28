'ATL의 계륵' 김하성 결국 방출? "공짜로 넘겨줘야 이적 가능"…복귀해도 라인업 포함 어려울 전망

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스가 김하성의 거취와 관련해 고민에 빠졌다. 남 주기에는 아깝고, 내가 갖기에는 부담인 상황이다.

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HTHB는 28일(한국시각) '애틀랜타가 트레이드 마감 시한에 김하성을 처분하는 것은 말처럼 쉽지 않다'며 '아이디어 자체는 그럴듯하지만 현시점에서 김하성을 데려갈 팀을 찾는 일이 결코 확실한 것은 아니다'고 보도했다.

짐 자비스. AFP연합뉴스

현재 상황에서 애틀랜타가 김하성에게 유격수 주전 자리를 되찾을 충분한 기회를 자발적으로 줄 것이라고 상상하기는 어렵다. 애틀랜타는 또다시 부상자 명단(IL)에 올랐다가 복귀한 김하성에게 다시 주전 유격수 자리를 맡기기보다는 짐 자비스 또는 마우리시오 두본을 유격수로 기용할 것으로 보인다.

애틀랜타는 포스트시즌 진출 경쟁에서 자신들의 위치를 확고히 해야 한다. 가능한 한 최고의 전력을 갖춰야 하는데, 현재 라인업에는 김하성이 포함되는 그림이 보이지 않는다.

AP연합뉴스

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김하성은 올 시즌이 끝나면 FA(자유계약선수)가 된다. 따라서 장기적인 로스터 구성이나 페이롤 문제를 걱정할 필요는 없다. 하지만 김하성을 보유하는 것이 트레이드 마감 시한을 앞둔 애틀랜타에 로스터 운용상의 문제를 일으킬 수 있다. 이 때문에 김하성을 하루 빨리 트레이드해야 한다는 의견이 계속해서 나오고 있다.

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문제는 김하성을 트레이드하더라도 이렇다할 이익을 얻을 수 없다는 것이다. 성적이 바닥을 치고 있는 상황에서 그를 트레이드로 데려갈 팀은 적다.

매체는 '김하성을 트레이드하는 것이 이상적'이라면서도 '애틀랜타가 그 대가로 어떤 가치도 얻기가 어려울 수 있다'고 전했다.

UPI연합뉴스

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김하성이 안고 있는 문제는 두 가지다. 올 시즌 남은 기간 팀에 큰 기여를 할 것이라는 기대가 없으며 상당히 높은 연봉을 받고 있다. 물론 재활 경기에서 어느 정도 감각을 되찾고는 있지만, 이 정도로는 설득력이 부족해 보인다.

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매체는 '애틀랜타가 김하성을 무상으로 넘겨준다면, 데려갈 팀을 찾을 가능성은 아마 있을 것'이라면서도 '구단 역시 김하성과의 결별을 선호할 가능성이 크다'고 주장했다.

이어 '결국 김하성을 트레이드하는 것이 가장 이상적인 시나리오일 수 있다'면서도 '현재 상황에서는 김하성을 넘기는 대가로 무언가를 얻어내는 것 자체가 상당히 어렵다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com