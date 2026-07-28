부상으로 무너진 오타니! 4년 연속 MVP 무산 대위기→사이영상도 사실상 불발…'NL MVP' 크로우-암스트롱 유력

LAD의 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이의 MVP 가능성이 사라지고 있다. 메이저리그 4년 연속 MVP라는 꿈이 무너질 수도 있다.

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다저스웨이는 28일(한국시각) '지금 오타니에게는 오래된 적이 하나 더 있다. 바로 그의 몸 상태다'며 '왼쪽 무릎 부상으로 인해 오타니는 올스타전에 출전하지 못했고, 마운드에도 오르지 못하고 있다'고 보도했다.

오타니는 최근 불펜 세션을 마친 뒤 다시 불편함을 느끼면서, 언제 투구를 재개할 수 있을지도 아직 불투명하다. 오타니는 2026시즌을 앞두고 4년 연속 MVP 수상이라는 역사적인 기록에 도전했다. 지금까지 4년 연속 MVP를 수상한 선수는 배리 본즈가 유일하다.

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특히 올 시즌 오타니는 85⅔이닝 동안 평균자책점 1.79를 기록하며, 사이영상도 노려볼 만했다. 그러나 부상으로 인해 등판하지 못하면서 사이영상은 물론이고, 내셔널리그 MVP 경쟁에서도 멀어질 것으로 예상된다.

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오타니의 4년 연속 MVP 꿈을 무너뜨릴 이는 시카고 컵스의 피트 크로우-암스트롱이 유력하다. 그는 6월 초 이후 OPS 1.214라는 엄청난 페이스를 기록했다. 올 시즌 전체 성적도 타율 0.288, OPS 0.928에 이른다. 여기에 23홈런과 26도루까지 기록하며, 2년 연속으로 30홈런-30도루에 가입할 것으로 예상된다.

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크로우-암스트롱의 수비 능력 역시 수준급이다. 2026시즌 그는 OAA(평균 대비 아웃 기여도) 20, FRV(수비 득점 가치) 21을 기록하며 이 두 부문에서 모두 메이저리그 전체 1위를 달리고 있다.

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매체에 따르면 fWAR(대체 선수 대비 승리 기여도) 7.0으로 메이저리그에서 전체 1위를 달리고 있는 선수가 바로 크로우-암스트롱이다. 오타니는 fWAR 5.9로 2위다. 타격에서 2.9, 투구에서 3.0을 기록했다. 이는 2022년 애런 저지가 오타니를 제치고 아메리칸리그 MVP를 차지했던 상황과 비슷하다.

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매체는 '다저스의 3년 연속 월드시리즈 우승 도전과 오타니의 4년 연속 MVP 수상 도전을 생각하면, 올 시즌은 역사에 도전하는 시즌이다'면서도 '하지만 오타니의 부상 때문에 이 두 가지 꿈이 서로 충돌하는 상황이 벌어진다면, 정규시즌의 영광은 크로우-암스트롱이 차지하도록 두는 것이 최선일지도 모른다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com