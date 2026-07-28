"사장님! 트레이드 빨리 해요"…포지션 전환도 내걸었다, 34세 간판스타의 간절한 전력 보강 요청

브라이스 하퍼. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "내가 우익수로 가도 돼."

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미국 메이저리그 공식홈페이지 'MLB닷컴'은 28일(이하 한국시각) '브라이스 하퍼가 구단에 전력 보강을 희망한다'고 전했다.

필라델피아는 28일까지 57승50패로 내셔널리그 동부지구 2위를 달리고 있다. 1위 애틀랜타 브레이브스와는 5.5경기 차다.

매체는 '필라델피아는 선발 투수가 필요하다. 크리스토퍼 산체스, 잭 휠러, 헤수스 루자르도, 애런 놀라가 선발로 나서지 않은 경기에서 5승 21패를 기록 중이다'라며 '경기 후반을 책임질 구원 투수도 필요하다. 마무리 요안 듀란으로 이어지는 다리가 불안정하다. 또한 메이저리그 출루율 29위(.304)인 공격을 도울 타자가 필요하다'고 짚었다.

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매체는 '트레이드 마감일 전에 무엇을 할 지 모르겠지만, 월드시리즈 진출 확률을 높이기 위해 무언가를, 어쩌면 하나 이상의 무언가를 할 것'이라고 내다봤다.

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메이저리그 간판스타 브라이스 하퍼(34·필라델피아 필리스)도 구단이 트레이드로 전력 보강을 했으면 좋겠다는 뜻을 전했다.

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하퍼는 트레이드 이야기에 "데이브 돔브로스키(야구 운영 부문 사장)가 무슨 생각을 하는지 전혀 모른다. 그와 이야기해 본 적도 없다. 사장의 일이지 내 일이 아니다. 나의 일은 경기에 나가서 내 역할을 하는 것"이라고 했다.

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하퍼는 트레이드로 전력 보강이 된다면 기꺼이 포지션 이동도 감수하겠다는 의사도 전했다. 매체는 '하퍼 라커 뒤쪽에는 외야수 글러브가 놓여 있다. 필리스의 1루수는 혹시 필요할 경우를 대비해 그것을 챙겨왔다'라며 '앞으로 며칠 안에 거포 1루수를 찾게 된다면, 하퍼는 다시 우익수로 이동할 준비가 되어 있다고 말했다. 과거에도 기꺼이 그곳으로 이동한 적이 있다'고 밝혔다.

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하퍼는 "트레이드 마감일과 관련해서는 달릴 준비가 된 팀들이 있을 것이고, 준비가 안 된 팀들도 있을 거라고 생각한다. 어떤 팀들은 밀어붙일 것이고, 어떤 팀들은 그렇지 않을 것이다. 올해는 중간에 있는 팀이 없을 것이라는 뜻이다. 내 생각에 우리는 그 흐름에 뛰어들어야 한다"고 강조했다.

하퍼는 이어 "우리가 무엇이 필요한지 모두가 어느 정도 알고 있다고 생각한다, 여기 있는 모든 사람이 우리가 무엇을 원하는지 알고 있고, 야구계의 모든 사람이 우리가 무엇을 필요로 하는지 어느 정도 안다. 밖에는 영입 가능한 선수들이 있다. 내 생각에 우리는 우리에게 필요한 선수들을 데려올 좋은 기회를 가지고 있다. 그게 불펜이든, 라인업에 들어갈 타자이든, 선발 투수이든 말이다. 1년 내내 우리 5선발 자리가 어땠는지 알고 계시지 않나"라며 구단의 적극적인 트레이드 행보를 촉구했다.

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한편, 하퍼는 28일 경기 전까지 최근 23경기에서 타율 1할5푼7리(83타수 13안타) 2홈런 11타점 OPS(장타율+출루율) 0.581로 부진했다. 하퍼는 "지난 한 달 동안 나는 내 능력을 최대한 발휘해 내 역할을 해내지 못했다"라며 "슬럼프를 겪고 있긴 하다. 스윙이 좋지 않고, 플레이트 위로 들어오는 공을 치지 못하고 있다. 유인구를 많이 따라가고 있다. 지금은 그저 그런 달 중 하나일 뿐이다. 그래서 그저 싸워 이겨내고 내가 있어야 할 곳으로 가기 위해 노력할 뿐"이라고 반등을 다짐했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com