4년 연속 MVP 확신했는데...오타니, '컵스의 떠오르는 슈퍼스타'에 역전당했다

LA 다저스 오타니 쇼헤이. UPI연합뉴스

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이의 MVP 전선(戰線)에 이상 기류가 감지된다.

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통산 5번째이자 4년 연속 MVP 등극을 확신할 수 없는 상황이다. 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 오타니를 앞섰다는 평가가 주류를 이루고 있다.

현지 매체 다저스웨이는 28일(이하 한국시각) 오타니의 4년 연속 MVP 등극 가능성을 진단하는 기사에서 '오타니의 무릎 부상은 NL MVP 레이스에서 시카고의 떠오르는 슈퍼스타 때문에 악재로 작용할 수 있다'며 'PCA는 최근 몇 개월 동안 컵스에 활력을 불어넣었다. 그는 6월 초부터 OPS 1.214, wRC+ 224를 기록했다'고 전했다.

이어 매체는 '타격과 베이스러닝은 그의 전체 활약상의 절반에 지나지 않는다. 그는 전체 야수들을 통틀어 리그에서 가장 훌륭한 수비 실력을 보여준다. 수비 런밸류(Fielding Run Value)가 21로 전체 야수들 중 단연 1위다. OAA(평균이상아웃지수) 역시 20으로 1위를 달리고 있다'면서 'PCA는 MVP 레이스에서 다른 모든 선수들을 완전히 몰아내고 있으며, 이는 뉴욕 양키스 애런 저지가 2022년 오타니를 능가한 방식'이라고 했다.

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저지는 2022년 AL 한 시즌 최다인 62홈런을 터뜨리며 메이저리그 역사상 최초로 한 시즌 규정타석과 규정이닝을 채운 오타니를 제치고 AL MVP에 오른 바 있다. PCA가 올해 오타니를 누를 수 있다는 얘기다.

피트 크로우-암스트롱. Imagn Images연합뉴스

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PCA는 양대 WAR서 전체 1위를 질주 중이다. bWAR이 6.5, fWAR이 7.0이다. 오타니는 bWAR가 5.6으로 전체 3위, fWAR은 5.7로 2위다. 두 선수의 차이가 점점 벌어지는 형국이다.

올스타 브레이크 때만 해도 오타니는 bWAR 6.0, fWAR 6.2로 두 부문서 1위를 달리고 있었다. 그러나 후반기 개막 후 열흘 동안 PCA가 역전에 성공한 것이다. 오타니는 두 WAR 수치가 후반기 들어 오히려 감소했다.

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왼쪽 무릎 통증을 안고 있는 오타니는 투수로는 가동 중단 상태다. 올스타전을 포기하면서까지 무릎 회복에 힘썼던 오타니는 지난 24일 필라델피아 원정서 30개의 불펜피칭을 한 뒤 또 다시 무릎 통증을 호소했다. 후반기 첫 등판 일정을 아직 잡지 못하는 이유다.

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여기에 타석에서도 좀처럼 폭발력을 되찾지 못하고 있다. 오타니는 27일 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠전서 4타수 1안타 2삼진을 기록했다. 3-8로 뒤져 패색이 짙어진 9회 마지막 타석에서는 대타로 교체되기까지 했다.

후반기 9경기에서 홈런포를 단 한개도 쏘아올리지 못했다. 9경기에서 타율 0.184(38타수 7안타), OPS 0.483에 그쳤다. 시즌 타격 성적은 타율 0.282(373타수 105안타), 22홈런, 61타점, 66득점, 6도루, OPS 0.907이다. 0.9대의 OPS도 곧 무너질 조짐이다.

오타니 쇼헤이. UPI연합뉴스

반면 PCA는 지난 26일 피츠버그 파이어리츠전서 홈런을 포함해 4안타를 몰아치며 주춤했던 타격감을 끌어올렸다. 시즌 성적은 타율 0.288(396타수 114안타), 23홈런, 60타점, 70득점, 55볼넷, 26도루, OPS 0.928이다.

지난해에 이어 두 시즌 연속 30홈런-30도루가 가능한 페이스다. PCA는 지난해 NL 외야수 부문 골드글러브를 차지한 경력이 있다. 타격과 베이스러닝, 수비에서 메이저리그 최정상급 기량을 이어가고 있는데, 올해 커리어 하이를 찍고 있다고 보면 된다.

이에 따라 현지 스포츠베팅 업체의 MVP 배당률에도 변화가 생겼다. 드래프트킹스가 2주 전 제시한 오타니의 MVP 배당률은 -1000이었지만, 27일 현재 -200으로 높아졌다. 배당률과 MVP 확률은 반비례 관계다. 오타니는 여전히 NL에서 MVP 확률이 가장 높지만, 2위 PCA가 +190으로 뒤쫓고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com