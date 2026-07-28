야구단 벗어나 자연을 바라봤다…우리 전통정원을 담은 여행 에세이 '별서정원' 출간

'별서정원' 도서 표지

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[스포츠조선 이종서 기자] 바쁜 일상 속 잠시 쉬어갈 수 있는 여행지를 찾는 독자들에게 반가운 책이 나왔다.

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한국 전통 정원을 쉽고 친근하게 풀어낸 신간 『별서정원』이 출간됐다. 이번 책은 일반 독자에게 다소 낯설 수 있는 '별서정원'을 여행과 답사의 시선으로 설명하며, 전통문화에 어렵지 않게 다가갈 수 있도록 구성한 점이 눈에 띈다.

책에는 담양 소쇄원, 강진 백운동 원림, 보길도 윤선도 원림 등 대표적인 별서정원은 물론, 지역의 누정과 명승, 고택과 주변 풍경까지 함께 담겼다. 장소의 유래와 구조를 설명하는 데 그치지 않고, 그곳이 왜 아름다운지, 어떤 사람들이 그 공간을 만들고 머물렀는지, 오늘날 왜 다시 찾아볼 만한지를 함께 풀어낸다.

김종화 작가는 오랫동안 현장 중심의 취재를 이어 온 기자 출신 작가다. 키움 히어로즈 야구단에 몸을 담으며 전국 곳곳을 누비기도 했다. 길과 산, 지역과 문화, 사람과 풍경의 이야기를 기록해 온 경험을 바탕으로 문화유산을 '정보'가 아니라 '읽히는 이야기'로 바꾸는 데 집중했다. 덕분에 『별서정원』은 전통 정원 해설서라기보다, 사진과 문장을 따라 천천히 걸어가는 답사 에세이에 가깝다.

북콘서트 현장 전경

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출판기념회를 겸한 북콘서트는 아쿠아플라넷 광교에서 진행됐다. 저녁 시간대에 열린 이번 행사는 축하공연과 영상 상영, 저자와의 대화가 어우러지는 방식으로 꾸며졌으며, 참석자들은 책의 내용을 보다 입체적으로 접하는 시간을 가졌다.

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한편, 출판사 측은 『별서정원』 판매 수익금 일부를 문화재에 대한 관심을 넓히고 독서문화를 확산하는 데 보탬이 되도록 책을 통한 기부에 활용할 예정이라고 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com