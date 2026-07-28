로아주는 복귀했는데…김하성은 과연? 일단 전망은 나쁘지 않다, 하지만...

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[스포츠조선 박상경 기자] 일단 전망은 나쁘지 않다. 하지만 안심은 이르다.

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애틀랜타 브레이브스가 부상자 명단(IL)에 있던 로날드 아쿠냐 주니어를 복귀시켰다. 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 6월 11일 IL에 등재된 아쿠냐는 지난 13일 김하성과 함께 루키리그팀인 FCL 브레이브스에서 재활 경기를 시작했다. 19일부터는 트리플A팀인 귀넷 스트라이퍼스에 합류했고, 6경기에서 19타수 5안타, 홈런 없이 1타점 4볼넷 4삼진, 타율 0.263을 기록했다. 아쿠냐는 28일 뉴욕 메츠전에 1번 타자-우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 2삼진을 기록했다.

미국 야후스포츠는 '애틀랜타는 마이크 야스트르젬스키를 좌익수로 돌리고 마우리시오 두반을 (아쿠냐와) 플래툰으로 기용하거나 유격수로 쓸 수 있다'고 전망했다. 하지만 메츠전에서는 아쿠냐가 우익수로 9회초까지 뛴 뒤 대수비로 교체됐고, 야스트르젬스키가 빠진 가운데 두반이 좌익수로 풀타임을 뛰었다. 유격수 자리는 짐 자비스가 채웠다.

비슷한 시기에 재활 경기를 소화한 김하성의 복귀 여부에도 자연스럽게 관심이 쏠린다.

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지난 4일 오른손 중지 염증으로 IL에 등재된 김하성은 내달 2일까지 귀넷에서 재활 경기를 소화할 수 있다. 미국 현지에선 김하성이 재활 경기 기간을 모두 채우면 애틀랜타로부터 콜업 통보를 받을 것으로 보고 있다. 앞서 트레이드 가능성이 거론되기도 했으나, 현재까지 별다른 소식은 없다.

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애틀랜타는 김하성이 복귀하게 되면 유격수 자리를 다시 맡길 것으로 보인다. 대체자로 활용했던 자비스가 부진하기 때문. 한때 타율 0.308까지 올라갔던 자비스는 최근 5경기에서 12타수 무안타에 그치면서 0.250까지 추락한 상태다. 애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 앞서 볼티모어 오리올스와의 3연전 뒤 '자비스가 평소 수비에서 안정적이었던 모습과 달리 수 차례 실수가 나왔고, 타석에서도 의미 있는 활약을 보여주지 못했다'며 '자비스는 마이클 해리스 2세 수준으로 볼넷을 많이 얻고 있지만, 장타력이나 수비력이 뛰어나지 않아 볼넷 효과가 줄어들고 있다'고 분석했다. 그러면서 '그동안 애틀랜타의 성적을 고려할 때 리그 평균 수준의 유격수 성적은 나쁘지 않아 보이지만, 자비스의 프로필을 보면 향후 성적이 급락할 가능성이 있다'고 우려했다.

문제는 애틀랜타가 아쿠냐와 김하성을 바라보는 시선에는 엄연한 차이가 존재한다는 것. 올스타 5회 출전 및 2023 내셔널리그 MVP 및 행크 애런상을 차지했던 아쿠냐는 애틀랜타 타선의 핵심으로 꼽힌다. 반면 김하성은 2023년 유틸리티 부문 골드글러브를 수상한 게 전부다. 타석에서의 기여 뿐만 아니라 대체 자원이 있는 유격수 자리에서의 입지 자체가 불안하다. HTHB는 '김하성이 IL에서 복귀한다면 다시 주전 유격수 자리를 맡을 것'이라면서도 '부진을 반복한다면 주전 자리는 다시 자비스에게 돌아갈 수도 있다. 알렉스 앤소풀로스 단장이 깜짝 트레이드로 유격수를 보강할 수도 있지만, 그렇지 않다면 여러 선수를 번갈아 기용할 수도 있다'고 전망했다.

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결국 김하성이 복귀 이전과 달라진 모습을 얼마나 빨리 증명할 수 있느냐가 향후 입지의 관건이 될 것으로 보인다. 올 시즌을 끝으로 다시 FA시장에 나와야 하는 김하성인 만큼, 반등이 절실하다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com