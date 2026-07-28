'충격 징계' 고우석 결백 안 믿나…美 매체 "MIN 신뢰부터 다시 얻어야"

해명하는 고우석(오른쪽). 사진=MiLB 중계화면 캡처

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[스포츠조선 김민경 기자] "고우석은 미네소타의 신뢰부터 다시 얻어야 한다."

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부정 투구 의혹에 휩싸인 고우석(미네소타 트윈스)이 결백을 주장하고 있는 가운데 미국 언론에서는 항소 사실은 다루지 않는 분위기다. 고우석이 10경기 출전 정지 징계 여파로 메이저리그 재도전이 순탄하지 않을 것이란 전망만 나오고 있다.

미국 미네소타 지역매체 '트윈스데일리'는 28일(이하 한국시각) '미네소타는 이달 초 디트로이트 타이거스로부터 우완 불펜 투수 고우석을 현금 트레이드로 영입하며 위험 부담이 적은 도박을 걸었다. 메이저리그에서 짧은 검증을 마친 구단은 고우석의 투구폼을 계속 교정하고 불펜 뎁스를 유지하기 위해 트리플A팀인 세인트폴로 내려보냈다. 하지만 고우석은 자신의 가치를 증명할 또 다른 기회를 잡는 대신 10경기 출전 정지 징계를 받았다. 메이저리그 사무국은 지난 25일 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)전 도중 고우석의 글러브에서 불법 이물질이 발견됨에 따라 10경기 출전 정지 처분을 내렸다고 27일 발표했다. 징계는 26일자로 소급 적용된다'고 보도했다.

콜럼버스전 3루심을 맡았던 조 매카시 심판은 고우석의 글러브를 확인하는 과정에서 글러브 안쪽에 이물질이 있다고 판단, 심판진을 모아 토론을 이어 갔다. 3분 이상 이어진 긴 토론 끝에 매카시 심판은 고우석의 퇴장을 선언했다. 문제의 글러브는 추가 조사를 위해 메이저리그 사무국으로 보내졌고, 징계가 최종 확정됐다.

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고우석은 징계 확정 후 자신의 SNS에 결백을 주장했다.

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고우석은 "문제로 제기된 글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것이다. 어제(25일) 사용했던 글러브는 WBC부터 지금까지 매 경기 사용했던 글러브고, 경기를 진행하며 단 한번도 문제 제기를 받은 적도 없다. 또한 그것이 내 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신한다. 이물질이라 주장되었던 부분은 손톱으로 가죽을 아주 강하게 긁어내야 겨우 떨어질 정도로 굳어 있어서 제거할 수도 제거할 이유도 없는 부분이었다"고 해명했다.

고우석은 또 "나는 투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한번도 없다. 이 점은 분명하게, 그리고 자신 있게 말씀드릴 수 있다. 나는 내 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정"이라고 예고했다.

사진=MiLB 중계화면 캡처

사진=MiLB 중계화면 캡처

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하지만 MLB의 추가 조사 결과 징계가 결정된 이상 번복될 여지는 없어 보인다. 미국 현지 언론에서도 고우석의 결백 주장은 거의 다루지 않고 있다. 메이저리그에서는 모두 8차례 이물질 적발 사례가 있었으나 징계가 번복된 적은 없었다. 과거 메이저리그 특급 투수 맥스 슈어저(토론토 블루제이스)와 에드윈 디아스(LA 다저스)도 고우석처럼 결백을 주장하며 항소했지만, 받아들여지지 않았다.

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트윈스데일리는 '고우석에게 이번 악재는 타이밍상 이보다 더 나쁠 수 없다. 미네소타는 이달 초 디트로이트에서 그를 영입한 후 메이저리그에서 뛸 기회를 빠르게 제공했다. 고우석은 트리플A로 이관되기 전까지 4경기에서 4이닝, 8안타(2홈런), 5삼진, 4실점을 기록했다'고 설명했다.

매체는 이어 '마이너리그 강등이 반드시 뜻밖의 일은 아니었다. 미네소타는 다른 불펜 투수에게 기회를 주는 동시에 고우석이 구위와 투구 메커니즘을 가다듬기를 원했다. 세인트폴에서 몇 차례 호투를 펼친다면 다시 빅리그 콜업을 논의할 수 있으리란 기대가 있었다'고 덧붙였다.

고우석이 메이저리그에 재도전할 기회의 문이 완전히 닫혀 있진 않다고 봤다. 다만 징계를 받으면서 큰 손해를 본 것은 분명해 보인다.

트윈스데일리는 '미네소타 불펜은 시즌 내내 기복을 보였기에 고우석이 징계를 마치면 빅리그 재진입 기회를 얻을 현실적인 길이 여전히 열려 있다. 하지만 그 도전은 이전보다 훨씬 험난해졌다. 빅리그 로스터 경계선에 있는 선수들에게는 실수할 수 있는 여지가 거의 없고, 불법 이물질과 관련된 출전 정지는 고우석이 앞으로 실력으로 증명해야 할 의문점들을 남겼다. 미네소타는 고우석이 또 하나의 재기 성공 사례가 되길 바랐지만, 우선 구단의 신뢰부터 다시 얻어야 한다'고 강조했다.

고우석은 2024년 시즌을 앞두고 샌디에이고 파드리스와 2년 450만 달러에 계약하고 꿈의 무대로 향했지만, 올해 미네소타에서 메이저리그 마운드를 밟기까지 오랜 마이너리그 생활을 견뎌야 했다. 마이애미 말린스, 디트로이트 타이거스로 트레이드 이적해도 기회는 없었다.

2년 계약이 끝난 지난겨울, 고우석은 친정팀 LG 트윈스로 복귀하는 대신 메이저리그 도전을 이어 가는 쪽을 택했다. 디트로이트와 마이너리그 계약을 하고 반년을 더 버틴 결과 꿈의 무대를 밟았다. 그렇게 어렵게 찾아온 기회가 억울하게, 또 허망하게 날아갈 위기다.

Minnesota Twins relief pitcher Woo-Suk Go, of South Korea, throws against the Chicago Cubs during the eighth inning of a baseball game in Chicago, Sunday, July 19, 2026. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com