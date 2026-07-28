미야지 안 쓴다, 내야수도 알아본다 "야수까지 폭넓게 찾고 있다" 박진만 감독의 파격 구상

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 미야지가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]두번째 2군행 미야지 유라. 교체는 확정적이다.

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투수 자원이 한정된 만큼 내야수로도 폭을 넓혀 알아보는 중이다.

삼성 라이온즈가 외국인 투수 미야지의 교체를 포함한 전력 보강 작업에 속도를 내고 있다. 단순한 투수 교체를 넘어 팀 상황에 따라 '외국인 내야수' 영입까지 고려하는 등 폭넓은 옵션을 테이블 위에 올려둔 상태다.

삼성 박진만 감독은 28일 대구삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 경기를 앞두고 취재진과 만나 미야지의 향후 거취와 대체 아시아쿼터 선수 물색 상황에 대해 설명했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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박 감독은 "구단에서 우리 팀에 맞는, 필요한 선수를 알아보고 있는 중"이라며 현재 대체 외국인 선수를 열심히 찾고 있음을 인정했다. 미야지의 상황에 대해서는 "아직 확정된 것이 없고 엔트리에는 없지만 우리 등록 선수다. 아픈 것이 아니기 때문에 2군에서 계속 훈련을 진행하고, 필요하면 경기도 나갈 것"이라고 덧붙였다. 특별한 미션을 주지 않았다. 더는 크게 쓰지 않을 것이라는 뉘앙스다.

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가장 눈길을 끈 대목은 대체 선수 후보군에 대한 시각 변화다. 삼성은 당초 투수 자원에 집중했으나, 최근 구상 범위를 야수 영역까지 전격 확대했다.

적절한 대체 투수가 없을 경우 미야지와 계속 함께 가느냐는 질문에 박 감독은 "참 어려운 문제다. 아직 확정된 게 없어 조심스럽다"면서도 "초반에는 투수로만 알아봤으나, 지금 상황에서는 발을 넓혀 야수 보강까지 함께 고려하며 알아보고 있다"고 밝혔다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 삼성 미야지가 두산 강승호와 승부에서 던진 초구 직구가 사구로 연결되자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

구체적인 포지션 구상도 언급됐다. 박 감독은 "야수가 온다면 내야수가 필요하다. 현재 우리 외야는 자리가 꽉 차 있는 상태"라며 "내야수 쪽과 투수 쪽을 모두 열어두고 폭넓게 보고 있다"고 설명했다.

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올시즌 도입된 아시아쿼터 중 유일한 야수는 KIA 유격수 제리드 데일이었다. 시즌 중 시라카와로 교체된 바 있다.

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결국 삼성의 메시지는 분명해졌다. 미야지의 입지가 불안정한 상황에서 팀 전력 극대화를 위해 '투수 대체'는 물론 '내야수 보강'이라는 파격적인 카드까지 모든 가능성을 열어두고 적극 교체 방향으로 움직이겠다는 뜻이다. 치열한 순위 싸움이 이어지는 가운데, 삼성이 어떤 파격적 선택으로 외국인 투수들에 이어 아시아쿼터 교체로 화룡점정을 찍을지 관심이 쏠린다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com