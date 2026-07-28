'주전 포수가 4할을 치다니' 그런데 감독은 왜 수비에 주목했나[인천 현장]

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 조형우가 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]"수비 때문에 타격도 올라오는 것 같다는 생각이 들어요."

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SSG 랜더스 주전 포수 조형우는 7월 들어 타격감이 뜨거워졌다. 최근 10경기에서 타율 4할3푼8리(32타수 14안타) 3홈런 7타점을 기록 중이고, 7월 월간 타율도 3할7푼5리(48타수 18안타)에 달한다. 6월말까지 시즌 타율이 2할1푼4리에 불과할 정도로 공격적인 면에서 저조했지만, 27일 기준으로 2할5푼까지 수치가 상승했다.

사실 조형우가 공격에 집중할 수 없었던 이유는 포수라는 책임감 때문이었다. 지난해부터 본격적인 주전 포수로 기회를 잡기 시작했는데, 올해 팀 투수들이 크게 흔들렸다. 팀 평균자책점도 꼴찌를 기록할 정도로 선발진이 동반 부진에 빠졌고, 지난해 최고의 성적을 기록했던 불펜마저 와르르 무너졌다. 포수로서의 투수 리드에 대해 고민의 시간을 많이 가질 수밖에 없었다.

코칭스태프도 조형우가 가진 가능성과 잠재력을 알고있기에 혼을 내기도 하고, 중요한 부분들을 다시 되짚어주면서 성장할 수 있기를 기대했다.

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공교롭게도 팀 마운드가 안정을 찾은 최근, 조형우의 방망이까지 함께 살아났다. 우연의 일치일 수도 있지만, 이숭용 감독은 선순환이라고 봤다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 3회말 1사 조형우가 솔로포를 친 후 환영받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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28일 인천 두산 베어스전을 앞두고 취재진과 만난 이숭용 감독은 "수비가 되면서 타격도 올라오는 것 같다. 굉장히 많이 좋아졌다. 최근 선발들이 잘 던지는 이유 중 하나가 저는 형우의 리드라고 본다"면서 "더그아웃에 들어와서도 선수들과 계속 이야기 하고, 경기가 끝나고 나서도 공부를 많이 하고 있다. 점점 좋아지고 있다"고 평가했다.

이어 "그동안 볼배합에 있어서 아쉬운 부분도 있었다. 예를 들어 감독, 투수코치, 배터리코치는 전부 떨어지는 공을 던져야 하는 타이밍이라고 봤는데, 형우가 직구를 요구하거나 그런 상황이었다. 하지만 이제는 코칭스태프 생각과 거의 일치하는 레퍼토리를 보여주고 있다. 이제 타자에 맞춰서 선별할 줄도 알고, 투수들도 자연스럽게 실투가 줄어드는 모습도 보인다. 결과론이지만 우리가 생각했던 부분에 형우가 조금씩 좋아지고 있는 것 같다. 본인도 노력하는만큼 결과가 나오다보니 타격도 편하게 하는 것 같다. 결국 포수는 타격도 중요하지만 수비가 가장 중요하지 않나"라며 칭찬을 아끼지 않았다.

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인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com