'MLB 112승 레전드, 잠실 불펜 강타'…카라스코 첫 피칭, LG의 승부수 통할까?[잠실 현장]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 불펜피칭을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 불펜피칭을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] MLB 통산 112승의 베테랑 우완 투수 카를로스 카라스코(39)가 28일 잠실야구장에 공식 합류해 첫 훈련을 소화했다.

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카라스코는 이날 그라운드에 모습을 드러내 가벼운 캐치볼로 몸을 풀었다. 이후 불펜 피칭까지 진행하며 컨디션 점검에 나섰다. 지구 반 바퀴를 돌아 한국 무대에 첫발을 내디딘 노장은 특유의 여유로운 태도로 훈련에 임했다.

LG는 지난 22일 약셀 리오스의 웨이버 방출 후 두 번째 외국인 선수 교체 카드로 카라스코를 선택했다. 2003년 필라델피아 필리스에 입단해 클리블랜드, 뉴욕 메츠·양키스, 애틀랜타 브레이브스를 거친 카라스코는 MLB 17시즌 동안 1704이닝을 소화한 검증된 자원이다. 2017년에는 18승으로 아메리칸리그 다승 공동 1위에 오르기도 했다.

올 시즌 빅리그에서는 불펜으로 8경기 등판해 평균자책점 5.94를 기록했지만 트리플A에서는 선발 위주로 8경기 35⅓이닝 평균자책점 2.55를 마크하며 건재함을 과시했다. 풍부한 경험에서 나오는 안정된 제구와 완성도 높은 변화구가 리그 적응을 앞당길 것이란 계산이다.

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시즌 후반기 1위 경쟁에서 한 발 밀린 LG로서는 카라스코 카드가 사실상 마지막 승부수다. 팀 내 최고 연장자인 김진성(41) 다음으로 나이 많은 39세의 노장이지만, 그만큼 큰 무대의 중압감에 흔들리지 않을 내공을 갖췄다는 평가다.

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잠실 불펜에 올라 힘찬 투구를 선보인 카라스코의 모습은 영상으로 확인할 수 있다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 캐치볼을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 캐치볼을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/