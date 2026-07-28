"이정후 트레이드 소문 있다" 누구 말이 진짜야…SF 안 판다며, 믿어도 되나

샌프란시스코 자이언츠 이정후. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] 샌프란시스코 자이언츠는 이정후를 트레이드할까. 하지 않을까. 미국 내에서도 상반된 소문이 도는 모양이다.

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미국 매체 '브루어파나틱'은 28일(이하 한국시각) '샌프란시스코가 예쁜 스윙을 지닌 외야수인 이정후를 트레이드하려 할 수도 있다는 소문이 돌고 있다'고 보도했다.

하지만 다수의 매체는 '샌프란시스코는 이정후를 트레이드할 생각이 없다'고 보도하고 있다. 누구의 말이 진짜인지는 모르겠지만, 트레이드 마감일이 지나기 전까지는 이정후도 트레이드 루머에서 완전히 자유롭진 못할 듯하다.

메이저리그 홈페이지 MLB.com은 이날 '샌프란시스코가 이번 시즌 트레이드 시장의 셀러가 될 것이라는 사실은 얼마 전부터 명확해졌고, 버스터 포지 샌프란시스코 야구 부문 사장 역시 지난 6월 팀의 대부분 선수에 대한 트레이드 제안을 받아들일 용의가 있다고 인정했다. 다만 실제로 샌프란시스코가 얼마나 많은 트레이드를 성사시킬지는 아직 두고 봐야 한다'고 보도했다.

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MLB.com은 이어 '로건 웹은 트레이드 불가능한 선수로 보이며 라파엘 데버스, 윌리 아다메스, 맷 채프먼은 모두 몸값이 비싼 계약을 맺고 있어 이들을 이적시키려는 구단의 구상에 걸림돌이 될 수 있다. 소문에 따르면 샌프란시스코는 이정후 역시 팀에 잔류시키고자 하는 것으로 알려졌다. 가장 확실한 트레이드 카드는 2루수 루이스 아라에스와 선발투수 로비 레이다. 두 선수 모두 뛰어난 시즌을 보내고 있는 예비 FA'라고 덧붙였다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. Imagn Images연합뉴스

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

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또 다른 미국 매체 '어라운드 더 포그혼'은 '샌프란시스코가 이정후를 트레이드할 생각이 없다고 하지만, 디트로이트로부터 외야수 맥스 클라크와 좌완 애드류 시어스, 포수 마이클 올리베토를 받을 수 있다면 수락해야 할지도 모른다'고 가상의 시나리오를 소개했다.

어라운드 더 포그혼은 '클라크는 디트로이트 파이프라인 최고의 유망주이며 궁극적으로 이정후의 대체자가 될 수 있다. 플러스급 수비 능력을 갖춘 콘택트형 타자라는 점에서 프로필이 유사하지만, 이름이 응원가로 부르기에 그리 쉽진 않아 '후리건스(이정후 팬클럽)' 팬들을 아쉽게 할 수는 있다'고 했다.

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매체는 또 '이정후를 사랑하는 많은 팬은 그가 트레이드된다면 마음이 아프겠지만, 이정후가 2027년 시즌 이후 옵트아웃을 행사할 가능성이 있다는 점을 고려하면 클라크는 아주 훌륭한 보강이 될 것'이라고 주장했다.

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이정후는 2024년 시즌을 앞두고 샌프란시스코와 6년 1억1300만 달러(약 1650억원) 대형 계약에 성공해 눈길을 끌었다. 첫해는 어깨 부상, 지난해는 첫 풀타임 시즌 적응으로 기대 이하의 성적을 냈지만, 올해는 다르다. 올 시즌 타율 3할2리(361타수 109안타)를 기록, 메이저리그 전체 6위에 오르며 왜 한국에서 타격 천재로 불렸는지 증명하고 있다.

이정후가 반등한 올해 샌프란시스코는 너무 일찍 플레이오프 진출권에서 멀어졌다. 가을야구 탈락이 확실시되자 샌프란시스코는 몸값이 비싼 주축 선수들의 트레이드를 선언했고, 이정후도 꾸준히 거론되고 있으나 아직 눈에 띄는 트레이드는 성사되지 않고 있다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com