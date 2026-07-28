'이적 후 매 경기 안타' 하주석, 9번 2루수 출전, '홈런타선' KIA, 삼성 최원태 공략 위한 라인업 구성

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈가 삼성 라이온즈와의 원정 경기를 앞두고 선발 라인업을 공개했다. 이적 후 매 경기 안타를 치며 매서운 타격감을 자랑 중인 하주석이 9번 타자 겸 2루수로 선발 출전한다.

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KIA는 28일 대구삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 맞대결을 앞두고 선발 타순을 확정했다.

이날 KIA는 박재현(중견수)-카스트로(좌익수)-김도영(3루수)-나성범(우익수)-한준수(포수)-김선빈(지명타자)-7번 박상준(1루수)-8번 김규성(유격수)-9번 하주석(2루수)의 선발라인업을 구성했다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

가장 눈길을 끌고 있는 선수는 단연 하주석이다. KIA 유니폼을 입은 이후 2경기 연속 안타를 기록하며 완벽하게 팀에 녹아든 하주석은 이날 2루수로 출전해 유격수 김규성과 함께 키스톤 콤비를 이룬다. 김선빈은 지명타자로 나선다. 공수 양면에서 인상적인 활약을 이어가고 있는 하주석이 오늘도 연속 안타 행진을 이어갈지 관심이 쏠린다.

한편, 이날 KIA의 선발 투수로는 외국인 에이스 올러가 마운드에 올라 최근 부진을 털고 승리를 이끈다.