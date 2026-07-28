LG 코치진 변경, 염갈량이 직접 답했다 "전력 보강 차원…김일경 QC코치, 선수들과 소통 최고" [잠실포커스]

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

박해민이 김일경 코치와기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.31/

14일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시범경기. LG 송지만 코치가 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.14/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "코치진 변경은 성적에 큰 도움이 되지 않는다."

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사령탑 스스로 거듭 밝혀온 소신을 뒤집었다. 8연패의 아픔, 최근 1승9패의 무게감은 그만큼 무거웠다.

28일 잠실구장에서 만난 염경엽 LG 감독은 전날 코치진 변경에 대한 질문에 "더 잘하기 위해서, 전력보강 차원"이라고 설명했다.

이어 김일경 QC(퀄리티컨트롤) 겸 수비코치에 대해서는 "선수들과 소통이 가장 잘되는 코치다. 수비와 QC를 같이 담당할 것"이라고 덧붙였다.

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전날 LG는 27일 1군 수비와 타격, 배터리 등 야수 파트 코칭스태프에 적지 않은 변화를 줬다.

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수비를 담당했던 김일경 코치가 QC 겸 수비코치를 맡고, 이전 주루-외야 수비를 담당하던 송지만 코치가 1군 타격코치로 보직을 바꿨다. 퓨처스에서 수비를 맡았던 윤진호 코치가 1군 수비, 최경철 코치가 1군 배터리 코치. 김용의 잔류군 타격코치가 1군 주루-외야 코치로 새롭게 합류했다. 정주현 코치가 퓨처스 작전 및 수비, 스즈키 코치가 퓨처스 배터리 코치를 맡는다. 김재율 타격코치는 잔류군으로 보직을 이동했다.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

최근 LG의 부진에 대해서는 "선수들이 지쳤다고 보긴 어렵다. 체력 안배는 올해 내가 가장 고민한 부분이다. 그래서 시즌초에는 승부를 걸지 않았다"면서 "데이터적으로 꺾인 모습, 체력이 떨어진 상황, 구속이 떨어지거나 힘이 빠진 모습은 전혀 없다"고 강조했다. 결과적으로 후반기 들어 더 좋은 모습을 보여주지 못하는 점에 대해선 속상한 속내도 전했다.

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"최근 들어 타격 페이스가 좀 살아나고 있다. 요소요소가 과거엔 하지 않던 실수들이 나오면서 경기를 망치곤 하더라. 그런 실수가 없는게 우리 팀의 장점이었는데, 실수가 많아지니 경기 내용이 나빠지고 있다."

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전날 선발로 등판한 박시원은 생애 첫 선발등판에서 3⅔이닝 4실점(2자책)으로 역투했다. 염경엽 감독은 "내년 선발 후보다. 아마 선수 스스로는 자신감이 붙었을 것"이라고 설명했다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회말 1사 3루 박시원이 이도윤의 투수 앞 땅볼타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

이어 첫 등판에서 초구 홈런을 허용하는 등 고전한 양우현에 대해서도 "작년 박시원처럼 기회 되면 좀 맞더라도 1군 경험을 쌓도록 할 예정이다. 차후 팀의 핵심이 될 선수 한명, 육성을 위해 엔트리 한자리를 사용한다고 보면 된다"고 강조했다. "둘다 내년 풀타임 선발을 기대하긴 어렵다. 상황에 따라 한 경기에 묶어서 사용할 수도 있다"고 덧붙였다.

'홍창기가 드디어 살아난 것 같다. 요즘 타격 페이스가 좋다'는 말에는 미소로 답했다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com